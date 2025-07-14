Общество

Благотворительный вечер в пользу Детского Русановского приюта состоялся в Великих Луках

В Великих Луках состоялся благотворительный вечер, все средства от которого пошли на поддержку детского Русановского приюта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фотографии: Татьяна Казарян

Организатором вечера выступила многодетная мама, Миссис Великие Луки Гран При 2024 и первая Вице Миссис Северо-Запад 2025 — Татьяна Крылова.

В этом вечере также приняли участие: Народный коллектив «Жемчужная россыпь», певица Анжелика, Дмитрий Лавренов и другие. Ведущим вечера стал Николай Королев. Художники Юлия Блошкина, Дмитрий Яковлев и Ян Шаменков предоставили безвозмездно картины, которые были выставлены на благотворительный аукцион в этот день.

Завершающим аккордом мероприятия стал бьюти-показ от Татьяны Крыловой и Натальи Мазорук и партнеров.

По итогам вечера, с продажи билетов и аукциона, было собрано 50 тысяч рублей в пользу Детского Русановского приюта. Деньги были переданы через Российский детский фонд Псковского областного отделения.