Общество

39-я сессия Псковской гордумы: изменения в бюджете и новая мемориальная доска

Очередная 39-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоялась в здании Думы 17 июля. Присутствовали 18 депутатов из 25.

Основная повестка дня сессии включала 9 вопросов. А также был поднят дополнительный вопрос об установке мемориальной доски Герою России (посмертно), гвардии подполковнику Ивану Поздееву. Подробнее о принятых на сессии решениях — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

Изменения в бюджете

Первым вопросом повестки сессии стали изменения в бюджете города Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Доходы и расходы бюджета Пскова на 2025 год уменьшат на 116,9 млн рублей. Общая сумма доходов и расходов на 2026 и 2027 годы не изменится.

Все 18 присутствующих депутатов одобрили изменения в бюджет.

Новый ТОС

Также депутаты на сессии утвердили границы территории, на которой будет осуществляться территориальное общественное самоуправление «Улица Коммунальная, улица Максима Горького».

ТОС будет организован в пределах территории проживания граждан многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Коммунальная, дом №10, улица Максима Горького, дом № 21.Теперь в городе появится ее одно территориальное общественное самоуправление, которое позволит гражданам улучшить территорию, своего проживания.

Все собравшиеся депутаты поддержали инициативу создать ТОС и утвердили границы нового самоуправления.

Доска памяти

Одним из важных вопросов заседания Думы стала установка мемориальной доски Герою России (посмертно), гвардии подполковнику Ивану Поздееву.

Иван Поздеев принимал участие в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Его полк оборонял район на юго-западе от населенного пункта Белогорка Херсонской области. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Службу Иван Поздеев проходил в рядах 76-й дивизии.

Депутаты выступили за установку доски. Инициативу поддержали 17 из 18 присутствующих. Вскоре памятная доска появится на фасаде дома №17 по улице Шестака.

Муниципальные служащие

Не оставили без внимания собравшиеся и вопрос об утверждении общей штатной численности муниципальных служащих муниципального образования «Город Псков».

«Общее число муниципальных служащих будет составлять 254 человека», - пояснил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Депутаты единогласно поддержали утверждение данного числа служащих.

В соответствии с ФЗ

Помимо прочего, был рассмотрен вопрос о внесении изменений в правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципалитета, для личных и бытовых нужд.

Федеральное законодательство установило запрет на размещение объектов уничтожения биологических отходов в границах водоохранных зон водных объектов. В связи с этим необходимо привести местное законодательство в соответствие федеральному.

Все 18 присутствующих депутатов выступили «за» принятие данных изменений.

«Повестка сессии исчерпана. Объявляю 39-ую очередную сессию Псковской городской Думы закрытой», – заключил Александр Гончаренко.

Таким образом, депутаты рассмотрели ряд важных для Пскова вопросов. По итогам сессии внесены изменения в бюджет города, утверждено количество муниципальных служащих. А также в Пскове будет установлена новая мемориальная доска.

Александра Мошина