39-я сессия Псковской гордумы: изменения в бюджете и новая мемориальная доска

Очередная 39-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоялась в здании Думы 17 июля. Присутствовали 18 депутатов из 25.
Основная повестка дня сессии включала 9 вопросов. А также был поднят дополнительный вопрос об установке мемориальной доски Герою России (посмертно), гвардии подполковнику Ивану Поздееву. Подробнее о принятых на сессии решениях — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы
Изменения в бюджете
Первым вопросом повестки сессии стали изменения в бюджете города Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Доходы и расходы бюджета Пскова на 2025 год уменьшат на 116,9 млн рублей. Общая сумма доходов и расходов на 2026 и 2027 годы не изменится.
Все 18 присутствующих депутатов одобрили изменения в бюджет.
Новый ТОС
Также депутаты на сессии утвердили границы территории, на которой будет осуществляться территориальное общественное самоуправление «Улица Коммунальная, улица Максима Горького».
ТОС будет организован в пределах территории проживания граждан многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Коммунальная, дом №10, улица Максима Горького, дом № 21.Теперь в городе появится ее одно территориальное общественное самоуправление, которое позволит гражданам улучшить территорию, своего проживания.
Все собравшиеся депутаты поддержали инициативу создать ТОС и утвердили границы нового самоуправления.
Доска памяти
Одним из важных вопросов заседания Думы стала установка мемориальной доски Герою России (посмертно), гвардии подполковнику Ивану Поздееву.
Иван Поздеев принимал участие в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Его полк оборонял район на юго-западе от населенного пункта Белогорка Херсонской области. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Службу Иван Поздеев проходил в рядах 76-й дивизии.
Депутаты выступили за установку доски. Инициативу поддержали 17 из 18 присутствующих. Вскоре памятная доска появится на фасаде дома №17 по улице Шестака.
Муниципальные служащие
Не оставили без внимания собравшиеся и вопрос об утверждении общей штатной численности муниципальных служащих муниципального образования «Город Псков».
«Общее число муниципальных служащих будет составлять 254 человека», - пояснил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.
Депутаты единогласно поддержали утверждение данного числа служащих.
В соответствии с ФЗ
Помимо прочего, был рассмотрен вопрос о внесении изменений в правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципалитета, для личных и бытовых нужд.
Федеральное законодательство установило запрет на размещение объектов уничтожения биологических отходов в границах водоохранных зон водных объектов. В связи с этим необходимо привести местное законодательство в соответствие федеральному.
Все 18 присутствующих депутатов выступили «за» принятие данных изменений.
Таким образом, депутаты рассмотрели ряд важных для Пскова вопросов. По итогам сессии внесены изменения в бюджет города, утверждено количество муниципальных служащих. А также в Пскове будет установлена новая мемориальная доска.
Александра Мошина