Общество

Ветеран педагогического труда умер в Новосокольническом районе

Ветеран педагогического труда, учитель истории Николай Бухтеев скончался в Новосокольническом районе, сообщил глава района Виталий Соловьев в своем Telegram-канале.

Фото: Виталий Соловьев / Telegram

Окончив Псковский государственный педагогический институт в 1976 году, Николай Бухтеев всю свою жизнь посвятил воспитанию детей. С 1981 по 1983 год он возглавлял Маевскую школу, где его ценили как мудрого руководителя и талантливого педагога,отметил Виталий Соловьев.

«Его уроки истории были особенными – он не просто учил датам и событиям, а вкладывал в учеников душу, воспитывал в них любовь к Родине. Его ученики вспоминают его как чуткого, справедливого и преданного своему делу учителя. Выражаю искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кому посчастливилось знать этого замечательного человека», - высказался глава района.