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Общество

Путин присвоил звание Героя РФ командиру штурмовавших Рейхстаг советских солдат

18.07.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя РФ Алексею Бересту, который командовал группой советских военных, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, присвоить звание Героя РФ Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно)», — говорится в документе.

Берест в мае 1945 года командовал группой, в состав которой входили Михаил Егоров и Мелитон Кантария, водрузившей Знамя Победы над рейхстагом, пишут «Известия».

Столетнему ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Янгореву в день его рождения, 27 июня, вручили орден Александра Невского в Московском высшем общевойсковом командном училище. Янгорев ушел на фронт, когда ему было 17 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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