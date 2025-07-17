Путин присвоил звание Героя РФ командиру штурмовавших Рейхстаг советских солдат

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя РФ Алексею Бересту, который командовал группой советских военных, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, присвоить звание Героя РФ Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно)», — говорится в документе.
Берест в мае 1945 года командовал группой, в состав которой входили Михаил Егоров и Мелитон Кантария, водрузившей Знамя Победы над рейхстагом, пишут «Известия».
Столетнему ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Янгореву в день его рождения, 27 июня, вручили орден Александра Невского в Московском высшем общевойсковом командном училище. Янгорев ушел на фронт, когда ему было 17 лет.