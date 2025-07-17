Общество

Первый в РФ печатный имплант гортани ускорит реабилитацию онкобольных

Сотрудники НИТУ МИСИС предложили оригинальную технологию производства индивидуальных имплантатов щитовидного хряща гортани. Их можно распечатать на 3D-биопринтере и делать в соответствии с особенностями конкретного пациента, чтобы потом в ходе хирургической операции восполнить утраченную часть горла. Разработчики уже получили прототип изделия. По их словам, созданный ими метод экономически выгоден и дает возможность массово производить медицинский продукт.

Щитовидный хрящ, выполняющий в организме защитную и опорную функции для окружающих органов, препятствует коллапсу дыхательных путей, служит местом прикрепления мышц и связок. Однако при повреждении его сложно восстановить, так как в нем нет кровеносных сосудов, а обеспечивающие обновление клетки плохо делятся. Чаще всего это проблема возникает у онкобольных при лечении рака в тех случаях, когда опухоль прорастает в гортань и щитовидный хрящ удаляют. Этот вид опухолей — одна из самых распространенных разновидностей рака головы и шеи.

Ученые придумали печатать сетку из термопластичного полиуретана под конкретного пациента. Чтобы его новые клетки могли удобно крепиться к этой поверхности, они покрыли ее коллагеном или наносили биосовместимый полиэлектролитный комплекс хитозана и полиглутаминовой кислоты. Эти соединения уже давно доказали свою эффективность в регенеративной медицине.

«Индивидуализированные полиуретановые каркасы хрящей мы получили при помощи FDM-печати и термоформования на основании данных КТ. Тесты на цитотоксичность показали, что материал абсолютно безопасен. Мы надеемся, что при дальнейшем внедрении разработка позволит ускорить реабилитацию пациентов», — отмечает выпускница программы «Биоматериаловедение iPhD» НИТУ МИСИС Елизавета Пешкина.

Модель предполагает перспективное промышленное внедрение в течение пяти-шести лет, пишут «Известия».