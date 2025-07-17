Общество

В деревне Заполье Псковской области предали земле останки семи воинов-красноармейцев

17 июля в деревне Заполье с воинскими почестями и по православной традиции предали земле останки семи воинов-красноармейцев, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Плюсского округа.

Фотографии: администрация Плюсского округа

В администрации округа отметили, что перезахоронение останков солдат, погибших в ходе Великой Отечественной войны, является важным и трогательным мероприятием, посвященным почтению и уважению к памяти павших за Родину. Это важный шаг для восстановления и сохранения памяти о прошлом, а также для увековечения жертв войны.

Останки героев были обнаружены поисковиками отряда «ПОИСК» Стругокрасненского района в ходе экспедиции в районе деревни Городони. На плите братской могилы вскоре будет высечена еще одна фамилия, установить личности остальных шести красноармейцев не удалось.

«Работа по сохранению и увековечиванию памяти погибших при защите Отечества — это наш вклад в сохранение исторической памяти и исторической правды», — сказали в администрации.