Общество

Ольга Евстигнеева: половина многодетных семей Псковской области не пользуются мерами господдержки

Из 8 тысяч многодетных семей Псковской области только 4 тысячи пользуются мерами государственной поддержки. Об этом председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева сообщила в программе «Семейные ценности» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ольга Евстигнеева напомнила, что в регионе доступен целый комплекс мер поддержки для женщин, родивших ребенка до 25 лет включительно. Они могут получить выплату в 100 тысяч рублей, также воспользоваться выплатой до 300 тысяч рублей на погашение ипотеки, ежемесячной компенсационной выплатой в размере 1680 рублей и налоговой льготой на автомобиль. В 2024 году к этому комплексу мер добавилась еще одна мера поддержки. Беременные женщины и кормящие мамы независимо от возраста могут дополнительно получать полторы тысячи и тысячу рублей в месяц.

«Кроме того, когда родился ребеночек, действует прекрасная мера, существующая уже на протяжении многих лет, – это подарок новорожденному: открытка от губернатора, медалька, цветы и сертификат на пять тысяч рублей. Да, сумма небольшая, но приятно что-то для своего ребеночка купить. Это уже создает настроение у мамочки, когда она выписывается из роддома, скоро будет дома и еще получает подарки – прекрасные чувства», – отметила Ольга Евстигнеева.

Кроме региональных, мамы Псковской области могут воспользоваться федеральными мерами поддержки, подчеркнул ведущий программы Артем Татаренко. Один из таких – материнский капитал. Председатель комитета по социальной защите Псковской области дополнила, что существует и региональный материнский капитал, а также действует социальный контракт для тех мам, кто хочет открыть ИП.

«Из 8 тысяч многодетных семей Псковской области пользуются мерами поддержки всего 4 тысячи. К сожалению, мы не можем охватить все многодетные семьи мерами поддержки, поэтому предоставляем помощь, в основном, малоимущим. <...> В прошлом году мы обсуждали меры поддержки, которые не учитывают малоимущность. Среди них – выплаты в 300 тысяч рублей, если в семье рождается третий и последующий ребеночек, также 100 тысяч выплачиваем беременным студенткам», – рассказала Ольга Евстигнеева.

Председатель сообщила, что регион оплачивает и обучение в колледжах, техникумах студентов из многодетных семей полностью для малоимущих и 50% для среднестатистических семей.