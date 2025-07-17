Общество

Последствия потребления чипсов назвал эксперт

Регулярное потребление чипсов можете нанести серьезный вред здоровью. Об этом рассказала нутрициолог Галина Леонова.

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Всего одна пачка чипсов в день на протяжении года выльется в 3,3 литра подсолнечного масла, которые ваше тело вынуждено переработать. Галина Леонова подчеркивает: «Это масло может использоваться вашим организмом как энергия или запасаться в клетках. Последствия могут быть проблемами с обменом веществ и даже ожирением в будущем».

Кроме жиров, содержащих чипсы, не стоит забывать и о свободных радикалах — вредных молекулах, которые могут влиять на противовоспалительные механизмы организма.

При высоких температурах, которых подвергаются многие чипсы и другие блюда фастфуда, образуются побочные продукты окисления липидов, такие как альдегиды. Эти вредные вещества могут взаимодействовать с нашей ДНК и задействовать окислительно-восстановительные процессы, что также усугубляет общее состояние здоровья: «Кроме того, рафинированные продукты содержат значительное количество акриламида, известного канцерогена. Он способен вызывать серьезные нарушения в нервной системе и может повышать риск развития различных заболеваний», — добавляет эксперт.

Как утверждает Леонова, если подобные продукты попадают в организм, как исключение, это не принесет серьезного вреда. Однако у людей, склонных к чрезмерному потреблению вредных продуктов, это может стать привычкой, пишет runews24.ru.

«Каждодневное употребление окисленных жиров не только уменьшает уровень энергии, необходимой для жизни, но и вытесняет из рациона богатые питательными веществами продукты», — резюмирует Галина Леонова.

Вместо того чтобы поддаваться искушению и налегать на чипсы, стоит искать альтернативы. Использовать свежие овощи, орехи или фрукты в качестве перекусов. Если вдруг невыносимо захотелось чипсов, стоит попробовать сделать их самостоятельно, используя специи и масла в умеренных количествах. Таким образом получится вкусный и полезный перекус без вреда для здоровья.