Общество

Четвертый кастинг «Битвы талантов» пройдет в Пскове

Четвертый кастинг «Битвы талантов» пройдет в ближайшее воскресенье в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Проект «Битва талантов» выходит на финишную прямую и уже в ближайшее воскресенье состоится 4-й, финальный кастинг 8-го сезона. Для участия в нем заявились более 25 участников среди которых: танцевальные и вокальные номера, стихи и выступления на акробатическом кольце и спортивном пилоне, а также другие направления.

Местом проведения выбрана площадка торгово-развлекательного комплекса «Акваполис», где участники 4-го кастинга будут доказывать то, что они достойны участия в большом финале в День города в Зеленом театре 27 июля.

Начало в 13.00 Вход свободный.

В качестве жюри 4-го кастинга выступят:

Миссис Псков 2022 - Кристина Гончарова

Певица и ведущая - Жаклин

Директор проекта — Николай Королев

Ведущая и общественный деятель - Алена Иванова

Организаторами проекта выступают: радио ENERGY, МК в Пскове, продюсерский центр «Королев продакшн», телеканал «Россия 1», ПЛН. Мероприятия пройдет при поддержке управления культуры администрации Пскова.