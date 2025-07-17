Общество

Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля

Праздник 25-летнего юбилея Псковской Ленты Новостей пройдёт в Пскове в Парке Строителей сегодня, 19 июля. Гостей ожидает обширная праздничная программа, розыгрыш призов, а также тожественный запуск аэростата.

На празднике Псковская федерация ушу представит выступления в различных стилях китайского боевого искусства.

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Также гостей ждет выступление певицы Елены Васильчиковой, которая исполнит как свои авторские композиции, так и кавер-версии популярных песен.

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Помимо этого, на празднике планируется большая программа конкурсов и выступлений. Прямо на нашей площадке в парке Строителей мы проведем конкурс талантов.