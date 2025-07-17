Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля

Праздник 25-летнего юбилея Псковской Ленты Новостей пройдёт в Пскове в Парке Строителей сегодня, 19 июля. Гостей ожидает обширная праздничная программа, розыгрыш призов, а также тожественный запуск аэростата.
На празднике Псковская федерация ушу представит выступления в различных стилях китайского боевого искусства.
Торжественный запуск аэростата запланирован в парке Строителей с 19.00 до 22.00. Бесплатно на воздушном шаре поднимут в небо победителей конкурсов к 25-летию ПЛН, счастливчиков из числа гостей мероприятия, которым повезет стать обладателем выигрышного билета в лотерее прямо на площадке праздника, а также детей участников специальной военной операции.
На празднике Псковской Ленты Новостей посетители смогут насладиться авторским мороженым, кофе, а также попробовать бургеры и хот-доги. Кроме того, на празднике будут работать мастера и умельцы, предлагающие уникальные сувениры и авторские поделки.
Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 сегодня, 19 июля, в парке Строителей.
Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.
Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».
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