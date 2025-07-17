Общество

Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН

На территории праздника Псковской Ленты Новостей в парке Строителей функционирует лучный тир, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проверить свою меткость могут жители и гости города Пскова.

Приходите вместе с семьей и друзьями! Праздник продлится до 22:00 сегодня, 19 июля, в парке Строителей.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».