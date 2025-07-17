Общество

Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН

Лототрон работает на празднике в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей в парке Строителей, передает корреспондент ПЛН.

Участники могут взять счастливый билет на определённой интерактивной станции. Половину необходимо оставить себе, другую закинуть в лототрон.

В конце праздника «Мисс Псков 2024» Ирина Вересова вытянет оттуда выигрышные билеты.

Отметим, что если метеоусловия не позволят поднять аэростат в небо, то победители все равно получат ценные призы от ПЛН.

Приходите вместе с семьей и друзьями! Праздник проходит с 19:00 до 22:00 сегодня, 19 июля, в парке Строителей.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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