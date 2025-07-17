Общество

Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото

Праздник в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей стартовал в 19:00 в парке Строителей сегодня, 19 июля. Для гостей работают караоке, фотозоны, торговые ряды и множество других интерактивных площадок, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова/ПЛН

Главным событием вечера станет торжественный запуск аэростата. Бесплатно на воздушном шаре поднимут в небо победителей конкурсов к 25-летию ПЛН, счастливчиков из числа гостей мероприятия, которым повезет стать обладателем выигрышного билета в лотерее прямо на площадке праздника.

Приходите вместе с семьей и друзьями! Праздник проходит с 19:00 до 22:00 сегодня, 19 июля, в парке Строителей.