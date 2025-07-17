Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото

Праздник в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей стартовал в 19:00 в парке Строителей сегодня, 19 июля. Для гостей работают караоке, фотозоны, торговые ряды и множество других интерактивных площадок, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова/ПЛН
Главным событием вечера станет торжественный запуск аэростата. Бесплатно на воздушном шаре поднимут в небо победителей конкурсов к 25-летию ПЛН, счастливчиков из числа гостей мероприятия, которым повезет стать обладателем выигрышного билета в лотерее прямо на площадке праздника.
Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».
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