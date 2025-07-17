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Общество

Юрист рассказал, когда начинается срок лишения водительских прав

20.07.2025 16:21|ПсковКомментариев: 0

Срок лишения права на управление автомобилем исчисляется с момента сдачи водителем водительского удостоверения в ГИБДД, рассказал РИА Новости юрист Дмитрий Славнов.

«Срок лишения права управления исчисляется с момента сдачи водительского удостоверения. То есть если водителя лишает суд прав, выносится постановление о решении суда о лишении его прав. Вот как только он водительское удостоверение сдал, именно с этого момента, с момента сдачи, будет исчисляться его срок лишения», - рассказал юрист.

При этом юрист рекомендовал не пытаться «лишенникам» скрыться: если не сдать права в ГИБДД, то срок лишения не начинается - и так можно всю жизнь провести без водительских прав.

«Есть такие хитрые автовладельцы, которые говорят: «Я права потерял». Ну, потерял, значит, срок типа пошел. Нет. Вы должны получить новое водительское удостоверение взамен потерянного и новое сдать», - подытожил Славнов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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