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Общество

День нездоровой пищи отмечается 21 июля

21.07.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

21 июля отмечается один из гастрономических праздников – День нездоровой пищи, или День вредной еды (англ. Junk Food day), когда можно отказаться от гастрономических запретов, диет и без особого чувства вины побаловать себя любимой, хотя и неполезной едой. Но в первую очередь, это праздник любителей гамбургеров, хот-догов, сэндвичей, чипсов, картошки фри, наггетсов, снеков, сладкой ваты, газировки, плюшек, сладостей и прочей продукции фуд-кортов и сетей быстрого питания. 

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Под нездоровой пищей, или вредной едой, обычно понимают ту еду, которая содержит много сахара, соли, неполезных жиров, а следовательно – и лишних калорий, но очень мало или вообще не имеет питательной ценности, пишет calend.ru.

Считается, что термин «вредная еда» ввёл в оборот американский микробиолог и защитник здорового питания Майкл Джекобсон. Ещё в 1970-х годах он составил список продуктов, которые содержат много калорий и вредные для здоровья ингредиенты при минимуме пищевой ценности. И призывал общественность отказаться от такой еды для собственного здоровья. Так, в 2008 году американские учёные медицинского исследовательского центра Scripps Research Institute доказали, что «вредная еда» оказывает на функции мозга точно такое же действие, как наркотики, вырабатывая пищевую зависимость.

Не удивительно, что сегодняшний праздник появился в США. Ведь именно в Америке самые популярные продукты и блюда относятся именно к категории «вредной еды», но и самый большой процент ожирения населения именно в США (около 40%, и этот показатель растёт). К тому же, в последнее время во всем мире наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков, а избыточный вес в детстве – значимый фактор ожирения во взрослом возрасте. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году до 41% всего населения Земли будут иметь избыточный вес. И не последнее место в причине этого имеет «вредная еда», потребление которой и в России, к сожалению, набирает обороты.

Важно также отметить, что потребление такой пищи время от времени не оказывает негативного влияния на здоровье, а вот регулярное поедание большого количества продуктов, считающихся нездоровыми, может привести не только к ожирению, но и к «сопутствующим» проблемам со здоровьем – сердечно-сосудистые заболевания, некоторое виды диабета и рака.

Источник: Псковская Лента Новостей
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