Общество

Эксперт обозначила главный приоритет современных государств

Современным государствам необходимо не просто распространять свои идеи, но и экспортировать свои технологии, через которые эти идеи будут проникать в массы, заявила доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова.

«Сегодня мы наблюдаем новый поворот: для стран важным становится не просто распространение своих идей, а экспорт национальных технологий, через которые эти ценности будут проникать в общество», - сказала Цветкова.

Она добавила, что в настоящее время ключевой сцепкой являются технологии и ценности. Например, американские эксперты пытаются отговорить потребителей в различных странах от приобретения китайских технологий, пишет РИА Новости. США предлагают свои информационные ресурсы, но цель одна –– собранные данные окажутся не в Пекине, а в Вашингтоне, или наоборот, отметила Цветкова.