Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

25 лет ПЛН – яркий праздник для горожан и гостей города состоялся!

В предвыборной борьбе все средства хороши? Как достучаться до избирателя?

Грозят ли новые санкции ЕС и угрозы Трампа резко повысить тарифы коллапсом экономике России?

Ганза снова в Пскове: на сей раз Русские Ганзейские дни пройдут у нас в 2028 году.

Бесполетная зона: рейсы 20 июля полностью отменил псковский аэропорт.

Где найти WiFi? – презентована интерактивная карта, которая поможет найти интернет в Пскове.

И, как всегда, комментарий от нашего политического обозревателя Александра Савенко.

Начало программы в 13.04. Телефон прямого эфира – 56-73-72. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.