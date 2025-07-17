Общество

Дорога, безопасное газоснабжение, спортивная площадка появились в Псковском районе благодаря ТОС

Территориальные общественные самоуправления Псковского района совместно с администрациями волостей продолжают успешную реализацию проектов, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Так, ТОС «Глоты» вместе с администрацией Ядровской волости реализовали проект «Безопасное газоснабжение многоквартирных домов в деревне Глоты». В его рамках выполнены работы по замене ограждения газовых емкостей, в зоне безопасности вырублены деревья и кустарники, выполнена подсыпка территории. Проект ТОСа стал победителем III районного конкурса, сумма полученного гранта составила без малого 400 тысяч рублей.

В деревне Барбаши Ядровской волости, благодаря совместным действиям сотрудников администрации и активистов ТОС «Череха», появилась вторая линия уличного освещения. В рамках проекта были выполнены работы по освещению улично-дорожной сети, а также общественного места, где расположена спортивная площадка. Сумма субсидий из бюджета области в рамках регионального конкурса грантов составила 326 тысяч рублей, софинансирование из местного бюджета – 56 тысяч рублей.

Благодаря проекту ТОС «Логозовичи», реализованного совместно с администрацией Логозовской волости, отремонтирована дорога по улицам Владимирская и Береговая в деревне Логозовичи. Во время межсезонья и дождей дорогу размывало, жителям тяжело было подъехать к своим домам. Инициативная группа жителей решила совместными усилиями изменить ситуацию. Работы выполнены в рамках III районного конкурса проектов ТОС, сумма гранта 370 тысяч рублей.