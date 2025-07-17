Общество

37 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 54 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан за период с 14 по 20 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского управления ведомства.

В результате проведенных мероприятий росгвардейцы выявили 20 административных правонарушений. По итогам проверок сотрудники ведомства изъяли 37 единиц оружия и 130 патронов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия регламентируется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.