Общество

Дмитрий Мельников: Восстановление памятников героям Великой Отечественной войны - наша общая задача

В год 80-летия Победы и Год Защитника Отечества Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» вносит свой вклад в реконструкцию памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«В этот день, 23 июля 1944 года, солдаты Красной Армии освободили город Псков, где много лет спустя благодаря их подвигу я родился свободным человеком. Большое спасибо коллегам из нашего отделения "Деловой России" и их предкам. Это потомки настоящих героев, потомки людей, которые создали наше настоящее, и кому мы должны быть благодарны за наше право жить на этой земле. Вы прослушали истории участников нашей организации об их предках, которые защищали нашу страну», - сказал председатель совета директоров ПАО «АВАР», руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников.

Он акцентировал внимание на том, что общественная организация «Деловая Россия» совместно с правительством Псковской области взяли на себя обязательства по реставрации воинского захоронения в Усвятах.

«Мы сейчас стоим у памятника погибшим бойцам в Усвятах. "Деловая Россия" - это организация людей дела, поэтому я рад сообщить, что на сегодняшний день все денежные средства уже перечислены на счет организации, которая будет заниматься реставрацией этого захоронения. О результатах мы сообщим позднее совместно с Псковской Лентой Новостей, которая и подготовила этот фильм», - добавил промышленник.

Дмитрий Мельников также считает, что восстановление памятников - это задача не только государства, но и предпринимателей.

«Бизнесмены, которые думают только о своей наживе, забывая историю своего народа, не имеют связи со своими предками и ничего не смогут оставить своим потомкам. Мы будем стараться передать нашим детям и внукам память о том, как тяжело досталась многочисленным народам нашего дома, России, эта победа», - подчеркнул он.

В заключение Дмитрий Мельников поздравил всех псковичей с годовщиной освобождения Пскова.