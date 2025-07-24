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Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли запретить прокат электросамокатов в Пскове?

25.07.2025 10:44|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости запрета электросамокатов в Пскове по примеру других регионов. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

На минувшей неделе в ряде городов России было принято решение об отказе от прокатных средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты. Первым, кто «устал» от коммерческих электросамокатов и принял решение об их отмене, стал Благовещенск. В Татарстане пошли по этому же пути — запрет объяснили тем, что инфраструктура республики пока не готова к такому виду транспорта: отсутствуют велодорожки, специальные полосы и необходимая разметка с дорожными знаками.

За последнее время, особенно в летний период, случаи, когда участниками ДТП становятся электросамокаты, участились. Водители средств индивидуальной мобильности не ощущают себя ни пешеходами, ни участниками дорожного движения, вследствие чего не видят необходимости спешиваться на пешеходных переходах, соблюдать рядность на проезжей части, подавать сигналы о планируемых маневрах другим участникам дорожного движения, да и в целом соблюдать правила безопасности как на проезжей части, так и на тротуарах. Да и сама инфраструктура большинства российских городов не соответствует правилам передвижения СИМов. В крупных городах, например Москве или Санкт-Петербурге, для средств индивидуальной мобильности выделены отдельные полосы движения на дорожном полотне, установлены специальные светофорные секции и предусмотрены стоянки для электросамокатов. У нас же подобной «диковинки» не встретишь. В связи с этим возникает вопрос, стоит ли Пскову последовать примеру тех российских городов, которые уже отказались от СИМов? Или лучше обеспечить улицы Пскова всем необходимым для передвижения электросамокатов? Что на этот счет думают наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов сообщил, что городские власти совместно с надзорными органами, которые отвечают за безопасность дорожного движения, внимательно следят за ситуацией с прокатными средствами индивидуальной мобильности, и оснований для их запрета он не видит. Также Андрей Ульянов добавил, что в случае ухудшения ситуации на дорогах и тротуарах областного центра, связанной с прокатными электросамокатами, Псков все же может последовать примеру Елабуги и Благовещенска.

«На сегодняшний день можно сказать, что ситуация, связанная с прокатом в городе Пскове, остается стабильной. Хотел бы отметить, что город Псков и Псковская область — это один из первых субъектов, которые заключили соглашение с фиксированными компаниями для того, чтобы ограничить скорость передвижения СИМов. И, более того, у нас согласно договоренностям, которые были заключены главой города Пскова в 2023 году, есть участки на территории города Пскова, в исторической части, где прокатанные СИМы не используются в принципе. Поэтому мы внимательно следим за развитием этой ситуации. Основную роль с точки зрения предупреждения травматизма и контроля за соблюдением правил дорожного движения отводим органам государственного безопасного дорожного движения, постоянно с ними на связи. На сегодняшний день мы можем констатировать, что в целом обстановка является стабильной. Случаи травматизма при использовании СИМов редки. Но, как правило, речь идет об использовании СИМов физическими лицами, которые находятся в частной собственности. Будем смотреть за опытом коллег, как себя покажет это решение. И если у нас ситуация в городе ухудшится, то, разумеется, подумаем о том, чтобы аналогично распространить ее на территории города Пскова. На сегодняшний день принятые меры, считаю, достаточны».

Начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова предоставила данные статистики по дорожно-транспортным происшествиям в Пскове за текущий месяц с участием средств индивидуальной мобильности. Эти цифры наглядно показывают, что проблема с СИМами, в том числе — прокатными, все же есть.

«По данным Госавтоинспекции МВД России по Псковской области, на период июля 2025 года в регионе совершено 11 ДТП с участием пользователей средств индивидуальной мобильности. В семи из них пострадали сами пользователи СИМ. Сотрудниками ГИБДД пресечено 117 нарушений среди пользователей СИМ. Самое частое правонарушение — это движение по проезжей части вместо тротуара. Это управление средством индивидуальной мобильности вдвоем. Также зачастую пользователи СИМов не спешиваются при пересечении проезжей части по пешеходному регулируемому или нерегулируемому переходу. Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения, пользователей СИМов, водителей и пешеходов быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Тогда и печальная статистика в регионе будет меньше».

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин не согласен с тем, что отказ от прокатных электросамокатов — это единственно верное решение. По словам парламентария, проще всего спрятать голову в песок и запретить СИМы, чем решать те проблемы, с которыми сталкиваются и жители города, и сами водители средств индивидуальной мобильности.

«Я лично выступаю за то, чтобы контролировать этот процесс, поскольку мы не можем его остановить, но в идеале — возглавить. И тут можно ответить, что это похоже на попытку спрятать голову в песок и сделать вид, что проблемы нет. Но как бы то ни было, это вопрос, который требует внимания. Также стоит отметить вопрос о совместном использовании ресурсов, то есть о шеринге. В основном, это касается компаний, которые работают в этой сфере, таких как «ЮРЭН», МТС и другие. С точки зрения граждан, запретить им использовать эти сервисы довольно сложно, поскольку это разрешено законом. Поэтому они обратились к предприятиям, которые работают на легальном рынке. В Пскове есть проблема с самокатами, которые ездят по набережной. Мой коллега Денис Иванов обратил на это внимание. Большинство людей, которые берут самокаты в аренду, ездят по набережной, где гуляют люди. Это создаёт неудобства. В первую очередь, у нас есть план, который касается развития инфраструктуры, включая велосипедные дорожки. Однако, несмотря на то, что в некоторых местах он уже реализован, а в других ещё находится на стадии разработки, мы должны продолжать следить за этим процессом. Я уверен, что рано или поздно мы сможем достичь идеала в этой области. Велосипед, самокат и другие подобные транспортные средства могут быть опасны, особенно если они тяжёлые и быстро ездят. Однако, несмотря на это, мы должны продолжать работу над созданием безопасной инфраструктуры для всех участников дорожного движения. Я считаю, что это не совсем то же самое, что и столкновение с другим транспортным средством. Как бы там ни было, это не совсем одно и то же, что и столкновение с велосипедом или самокатом. У нас с автомобилем больше аварий, и с ним больше проблем».

Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков идею отмены прокатных СИМов не поддерживает. Он считает, что властям российских городов нужно не запрещать прокаты электросамокатов, а заняться созданием соответствующей инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности.

«Запретить, конечно, всегда всё легче. Особенно, когда систематически никто ничего не делал. В Пскове есть такая тенденция, я боюсь, что, возможно, наши власти поступят точно также. Потому что не так недавно наш комитет по туризму выпустил прекрасную брошюру, что у нас есть велодорожки. Мы снимали прекрасный ролик, что они есть только в этой брошюре. В реальности там даже знаков нет, а некоторые проходят чуть ли не по болоту. Когда чиновники демонстрируют фиктивный подход, их, конечно, нужно за это разгонять, увольнять с позором, потому что запретить всегда можно, а вот создать — это нужно работать. И мы видим, что не справляются как в этих городах, так и в наших. Во Владимире тоже есть разработанный проект, который почему-то никто никогда не видел. Существующие велодорожки — были сделаны в рамках необходимости, и, конечно, их пока боятся переносить на дороги. Я считаю, что велодорожки должны быть исключительно только на дорогах общего пользования. Не за счет потери тротуара и создания неудобств пешеходов, а водители должны понимать, что пространство у них большое, которое они не используют. И именно за счет дороги надо создавать велодорожку, причем я очень надеюсь, что в ближайшее время администрация нашего города и других городов займется этим вопросом, потому что время создания уже было упущено и, как говорит президент, нет времени на раскачку».

Не поддержал идею о запрете на прокатные средства индивидуальной мобильности и автоблогер, ведущий программы на ПЛН FM «На пятой передаче» Денис Бахтин. Он понимает, что культура вождения электросамокатчиков оставляет желать лучшего, но запретительными мерами проблему не решить. К тому же Денис Бахтин не совсем понимает, как в случае запрета на передвижение на прокатных СИМах будет осуществляться контроль. Эксперт поделился мнением о том, что, на его взгляд, поможет самокату найти место на улицах Пскова.

«Вообще, существующая система проката очень удобна не только для пользователей и для бизнеса, но и для властей, потому что прокатные самокаты — они на виду. Есть собственники, которые платят налоги, взаимодействуют с органами власти, они ходят на совещания в администрацию, когда их приглашают и вызывают. Поэтому они совершенно точно будут соблюдать все введенные запреты. А можно ли как-то договориться с пользователями частных самокатов? С ними никак не договоришься. Если будет введен запрет, их придется просто отлавливать. И как это будет делаться, я тоже не понимаю. Поедет патрульная машина в гонке за ними по тротуарам, по пешеходным переходам? Конечно, нет. На СИМе масса возможностей уйти от той же погони. У них нет номеров, их невозможно опознать, если они скрылись от полиции. Сами понимаете, сколько у нас патрульных машин на улицах и как они все загружены работой. Заниматься этим особо некому. К чему приведет возможный запрет на использование СИМа? Понятно, что произойдет полная потеря контроля за этой сферой. Прокатные самокаты позволяют отследить, кто их взял, когда взял. Есть платежные данные, есть даже система штрафов внутри сервиса. С частными ничего такого не получится, нет никакой правовой базы. Люди все равно будут пользоваться самокатами, будут их ввозить, покупать, продавать. Пользоваться ими совершенно точно не перестанут, это востребованный вид транспорта. Если о чем-то и говорить, то только об ограничениях. Допустим, в Пскове введен запрет на передвижение на самокатах на территории Кремля, где прокатные самокаты просто не работают. Может быть, есть смысл расширять эти зоны контроля, хотя я не вижу здесь целесообразности. Поэтому нужно думать не про запреты, а о том, чтобы найти самокату место на улицах, и это очень непростая задачка для наших органов власти. Как мы видим с примером велосипедов, где у нас велосипедные дорожки создают на уже существующих тротуарах, а о новых пока речь не идет, точно также нужно придумать решение с СИМом, дешевое, исполнимое с учетом всех наших городских скромных возможностей, но запрещать ни в коем случае нельзя».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев тоже отнес себя к противникам идеи отказа от прокатных электросамокатов. По мнению бизнес-омбудсмена, подобные действия не только нарушают права предпринимателей и граждан, но еще и могут пагубно сказаться на бизнесе в нашем регионе.

«Что касается запрета электросамокатов в некоторых городах России, я к этому отношусь отрицательно. Считаю, что действительно это не тот инструмент, который поможет повысить безопасность. По моему мнению даже тут имеется нарушение прав человека, когда человек сам купил себе электросамокат и не сможет им воспользоваться. Если ты на личном можешь двигаться, а на прокатном не можешь, в чем логика? Бизнесмены, которые приобрели большое количество таких технических средств, они понесут убытки, будут, конечно, они пробовать его реализовывать в других городах, но я бы точно сказал, что в Псковской области на эти грабли наступать не нужно. Максимум, на что я обратил бы внимание, это на ограничение скорости движения электросамокатов. В этой части, я думаю, будет достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность. За этим должны следить правоохранительные органы. Если же правоохранительные органы с этим не справляются, это вопрос к ним, но не к тем гражданам, кто использует эти средства».

В сегодняшней программе по вопросу о запрете прокатных средств индивидуальной мобильности наши собеседники, на удивление, пришли к единому мнению. Все они в один голос утверждают, что запрещать электросамокаты нельзя, но в обществе есть и другое мнение. Это подтверждают данные масштабного опроса общественного мнения, который на днях прошел в 50 регионах России. В исследовании приняли участие почти 9 тысяч человек. Главный вывод, который можно сделать на основе результатов опроса, — отношение горожан к электросамокатам на сегодняшний день можно охарактеризовать как резко негативное.

Почти три четверти опрошенных (около 75%) высказались против их присутствия в городском пространстве, аргументируя это тем, что самокаты мешают пешеходам и создают аварийные ситуации. Подобный уровень недовольства говорит не просто о частных претензиях, а о сформировавшейся тенденции: значительная часть населения воспринимает электросамокаты не как технологичную альтернативу транспорту, а как источник хаоса и угрозы безопасности.

На этом фоне положительное отношение выразила лишь незначительная доля — чуть более 11% респондентов. Это говорит о том, что идея индивидуального, лёгкого и доступного средства передвижения пока не получила в обществе широкого признания, возможно, из-за отсутствия должной инфраструктуры, правил и культуры использования.

И ведь действительно, проблема заключается не в самих электросамокатах, а, в основном, в том, что сама инфраструктура наших городов изначально не предназначалась для средств индивидуальной мобильности. Не готова она к массовому наплыву на улицы электросамокатов и на сегодняшний день, об этом нам говорили и наши эксперты. Городские власти энергично работают над созданием инфраструктуры для электросамокатов, но количество самих СИМов пока что их старания обгоняет.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
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