Общество

Уголовно-исполнительная инспекция Псковской области организовала акцию по сдаче крови

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции организовали волонтерскую акцию по сдаче крови, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: УФСИН России по Псковской области

Личный состав УИИ УФСИН России по Псковской области на протяжении нескольких лет регулярно участвует в подобных мероприятиях, выступая донорами.

В очередной раз коллектив посетил областную станцию переливания крови, чтобы оказать помощь тем, кто нуждается. В этот раз сотрудники УИИ также сдали и плазму. Перед основным мероприятием - забором материала, каждый прошел предварительное медицинское обследование, включающее в себя проведение лабораторных анализов, получил разрешение у врача.

«Донация особенно актуальна в настоящее время, когда кровь может потребоваться не только пострадавшим в результате происшествий, но и участникам специальной военной операции. Это очень важное и полезное дело, благодаря которому будут спасены чьи-то жизни, а для некоторых пациентов путь к заветному выздоровлению станет намного короче», - отметили представители уголовно-исполнительной инспекции.