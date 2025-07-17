Общество

Александр Борисов: Память о подвигах предков вдохновляет нас

Чтить память псковичей, победивших немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне призвал депутат Государственной Думы, руководитель регионального отделения «Российского военно-исторического общества» Александр Борисов.

«Дорогие псковичи! От имени регионального отделения Российского военно-исторического общества поздравляю вас с 81-й годовщиной освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков! На протяжении столетий Псков был форпостом на Западе России, многие поколения псковичей доблестно защищали рубежи Отечества. В год 80-летия Победы мы особенно чтим память наших земляков, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, победивших коричневую чуму», - сказал Александр Борисов.

Депутат подчеркнул, что сегодня их подвиги становятся примером для воинов, сражающихся на фронтах специальной военной операции.

«Память о подвигах предков, победах и достижениях псковичей, вдохновляет нас, а преданность Отечеству стала чертой псковского характера. Сегодня Псков динамично развивается – строятся школы и жилые микрорайоны, обустраиваются общественные пространства, модернизируется коммунальная инфраструктура, расширяется сеть транспортных маршрутов, растёт туристический поток, реализуются образовательные и культурные проекты. Главное богатство Пскова – это вы, его жители. Ваши таланты, трудолюбие и преданность родной земле делают наш регион уникальным. Вместе мы сохраним нашу историю и культуру, приумножим наши достижения и обеспечим достойное будущее для наших детей и внуков. Желаю псковичам счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой. С Днем города!» - заключил Александр Борисов.

Ранее, сегодня состоялось возложение торжественное возложение цветов состоялось у монумента Неизвестному солдату на площади Победы в Пскове во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.