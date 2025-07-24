Общество

Судебные приставы напомнили псковичам о действиях при получении исполнительного документа

Чтобы запустить механизм принудительного исполнения, необходимо передать исполнительный документ в подразделение судебных приставов соответствующего территориального органа Федеральной службы судебных приставов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГМУ ФССП России.

По общему правилу, указанному в законе «Об исполнительном производстве», у взыскателя есть три года с момента выдачи документа, чтобы передать его приставам. Для возбуждения исполнительного производства необходимо составить заявление с указанием всех известных данных о должнике: место работы, источники дохода, наличие имущества, а также приложить оригинал и копию исполнительного листа, реквизиты для перевода денежных средств.

Если исполнительный документ подлежит исполнению в ГМУ ФССП России, необходимо направить пакет документов в спецотдел/отделение по месту регистрации должника-физлица или юридическому адресу компании. Адреса и номера телефонов спецотделов/отделений размещены на официальном сайте в разделе «Контакты». Подать документы можно лично или заказным письмом с уведомлением.

«Исполнительный документ теперь можно направить в Службу судебных приставов в электронном виде. Это сэкономит время и позволит полностью отказаться от бумажной переписки», - напомнили приставы.

Судебный пристав обязан в трехдневный срок с момента поступления документов принять их к исполнению, а в последующие три дня - вынести постановление о возбуждении исполнительного производства.