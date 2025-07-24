Общество

Ежегодную выплату в 17 тысяч рублей предложили ввести родителям школьников с 1 сентября в Госдуме

Депутаты Госдумы разных фракций разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед учебным годом.

Среди авторов законопроекта — глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (вне фракции), председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), глава комитета палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»), пишет ТАСС.

«Проживающий на территории РФ один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года), имеющих гражданство Российской Федерации, а также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство РФ и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей (законных представителей) имеют право на получение раз в году денежной выплаты в связи с началом учебного года», — говорится в законе.

Ежегодная выплата будет равна величине прожиточного минимума в целом по РФ. Авторы предлагают выплачивать эту сумму на каждого школьника в семье. Сейчас прожиточный минимум в стране составляет 17 773 рубля, для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составит 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль. «Законопроект направлен на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу. Собрать ребенка в школу — крайне сложная задача для родителей, поскольку надо не только найти все необходимое, но и деньги на покупки. Стоимость школьной формы, обуви, канцелярии, портфелей довольно высокая. Часто семьям не по карману собрать все необходимые школьные принадлежности, особенно если в семье несколько детей школьного возраста», — пояснил Ярослав Нилов.