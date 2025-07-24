Общество

Антон Мороз провел встречу с сенатором от Псковской области Натальей Мельниковой

Деловую встречу с сенатором Совета Федерации от Псковской области Натальей Мельниковой провел победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз, сообщается в его Telegram-канале.

Фото: Антон Мороз / Telegram

«Провели конструктивную встречу с сенатором от Псковской области Натальей Геннадьевной Мельниковой. Обсудили ключевые вопросы, волнующие жителей региона, и наметили направления совместной работы», - сообщил Антон Мороз.

Он отметил, что особое внимание уделили развитию социальной инфраструктуры, поддержке инициатив территориального общественного самоуправления и взаимодействию с профильными федеральными структурами.

«Наталья Геннадьевна — человек с большим опытом и глубокой вовлечённостью в дела региона. Уверен, что наш диалог и дальше будет носить системный характер и приносить конкретные результаты. Спасибо за открытую позицию и готовность к сотрудничеству! Только вместе можем добиться ощутимых перемен к лучшему», - заключил Антон Мороз.