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Общество

День Военно-Морского Флота России отмечают 27 июля

27.07.2025 09:17|ПсковКомментариев: 0

День Военно-Морского Флота Российской Федерации отмечается в последнее воскресенье июля на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 4.1

В советской России этот профессиональный праздник был установлен постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Как памятный день в Вооруженных силах уже Российской Федерации он был установлен вышеуказанным указом президента страны также на последнее воскресенье июля.

День ВМФ — один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России, праздников. Это важное и значимое событие для всей страны. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, пишет calend.ru.

В этот день по всей стране проходит множество памятных и торжественных мероприятий, народные гуляния и встречи ветеранов. Также во всех городах — военно-морских базах России проходят военные парады, различные культурные и спортивные мероприятия, конкурсы, выставки, показательные выступления морских пехотинцев и водолазов, а завершают день праздничные концерты и салют. Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге.

Создание регулярного военного флота в России было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже 17-18 веков главным препятствием для экономического и социального развития русского государства.

Первый русский боевой корабль — фрегат «Орёл» — был создан при царе Алексее Михайловиче. Его строительство вели голландские корабелы по своему проекту, а название первый русский военный парусник получил в честь государственного герба.

В октябре 1696 года решение Боярской думы законодательно определило создание Российского флота и положило начало его строительству. «Морским судам быть!» — таковой была воля не только молодого русского царя Петра I, но и его сподвижников, хорошо понимавших, что без флота государство не может сделать нового шага в своем развитии.

На верфях, расположенных в разных регионах страны, строились корабли Российского флота самых разных классов. К весне 1700 года на воду было спущено 40 парусных и 113 гребных судов. Азовский флот постоянно пополнялся. Успешно решив южную проблему, Петр I поставил перед собой задачу добиться выхода на побережье Балтийского моря. Началась длительная Северная война со шведами (1700—1721).

Отвагу и героизм проявляли русские моряки во всех событиях русского военного оружия. В мировой истории навсегда запечатлены легендарные сражения русского флота при Гангуте, Тендре, Синопе, в Чесме, важнейшие операции в ходе Первой и Второй мировых войн.

Сегодня Военно-Морской Флот (ВМФ), являясь видом Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначен для вооруженной защиты интересов государства, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны. Он обеспечивает защиту морских границ, участвует в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также играет ключевую роль в стратегическом сдерживании потенциальных угроз.

ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои морские перевозки, содействовать Сухопутным войскам в операциях на континентальных театрах военных действий, высаживать морские десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять другие задачи.

В состав ВМФ России входят надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска флота (морская пехота и войска береговой обороны), а также корабли и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла. Кроме того, существует Гидрографическая служба ВМФ. Оперативно-стратегическими объединениями ВМФ России являются: Балтийский, Северный, Черноморский, Тихоокеанский флоты и Каспийская флотилия. Поэтому значимость ВМФ для обороны страны трудно переоценить.

Источник: Псковская Лента Новостей
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