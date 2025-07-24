Общество

Празднование Дня ВМФ прошло в псковском дивизионе пограничных сторожевых катеров

Празднование Дня Военно-морского Флота России состоялось на территории дивизиона пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. В деревне Наволок Псковского района собрались военнослужащие, их родные и близкие, ветераны пограничной службы, представители областной и муниципальной власти, духовенство, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Врио начальника Пограничного управления ФСБ России по Псковской области полковник Сергей Власов, открывая торжественный митинг, отметил, что корабельный состав регионального управления надежно защищает рубежи нашей Родины в акватории Псковско-Чудского водоема, гордо несет флаг пограничных кораблей и катеров. «Россия – великая морская держава, право быть ею завоевано умом, доблестью, яркими победами в морских баталиях многих поколений наших соотечественников», – сказал Сергей Власов и вручил ведомственные награды военнослужащим псковского дивизиона пограничных сторожевых катеров, а также отметил благодарственными письмами участников клуба «Юный моряк-подводник».

От имени и по поручению губернатора Михаила Ведерникова с Днем ВМФ военнослужащих и ветеранов поздравил начальник Управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов. «Вы являетесь славными продолжателями многовековых военно-морских традиций. Сегодня, когда наша страна вновь ведет непримиримую борьбу с поднявшим голову фашизмом, на вас лежит особая ответственность. Бодрости духа, выполнения всех поставленных задач, и, как говорят на флоте, попутного ветра», – обратился к сотрудникам псковского дивизиона Юрий Грязнов и вручил отличившимся военнослужащим благодарственные письма правительства Псковской области.

Поздравление депутатского корпуса регионального парламента по поручению спикера Александра Котова на торжественном митинге озвучила депутат областного Собрания Анастасия Повторейко. «Отечественный флот – неотъемлемая часть нашего национального достояния, символ мощи нашей великой Родины и гордость нашего народа. Для каждого региона нашей необъятной страны, включая Псковскую область, День ВМФ является особенным праздником. В этот день мы с благодарностью вспоминаем заслуги выдающихся флотоводцев прошлого, отдаём дань уважения ветеранам и нынешнему поколению моряков за их огромный вклад в оборону государства, чтим память бесстрашных командиров и матросов разных эпох, отдавших жизни во имя Родины», – зачитала депутат приветственный адрес морякам-пограничникам, подчеркнув особую значимость празднования Дня Военно-морского Флота в юбилейный год Великой Победы, когда остро ощущается важность передачи ратных традиций, сохранения исторической памяти и воспитания молодого поколения в духе служения Отечеству. Анастасия Повторейко вручила сотрудникам регионального погрануправления благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

С напутственными словами к современному поколению моряков-пограничников обратились ветераны: на митинге выступили контр-адмирал Вячеслав Игнатенко, руководитель областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко и председатель Совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Юрий Соседов.

С Днем ВМФ военнослужащих также поздравил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, глава Псковского района Наталья Федорова, настоятель Морского храма Святителя Климента отец Михаил.

После окончания митинга с концертной программой выступили артисты, а затем гости праздника посетили выставку применяемой при охране государственной границы техники и попробовали солдатскую кашу.