Общество

Краснокнижного кулика-сороку сфотографировали в «Михайловском»

Редкую птицу — дальневосточного кулика-сороку — удалось сфотографировать около озера Белогули (другой вариант — Белогуль) на территории Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» сотруднику музея Алексею Михайлову. Два подвида кулика-сороки — материковый и дальневосточный — включены в Красную книгу России как подвиды, ставшие редкими в результате хозяйственной деятельности человека, особо отметили в музее, добавив, что кадры, запечатлевшие краснокнижную пичугу и ещё нескольких птиц (другого кулика — кулика-перевозчика, уток-крякв и большой поганки, речной крачки и озёрной чайки, etc.) фотоохотник разместил в новом посте на своей странице в социальной сети.

Кулик-сорока у озера Белогули. Фото Алексея Михайлова (Пушкинский заповедник)

Снимки других пернатых насельников на радость подписчикам и просто постоянным посетителям официального сообщества Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте» предоставила для публикации ведущий научный сотрудник музейных фондов Елена Ступина. Во время своих прогулок по мемориальным усадьбам она сфотографировала не таких редких, но не менее милых и тоже большинству туристов из больших городов малознакомых щегла, серую мухоловку и зеленушку, которую из-за золотисто-жёлтого оперения иногда ошибочно называют лесной канарейкой.

«Лето в этом году выдалось дождливое. Вода в Сороти стоит высоко, и от этого летний пейзаж странно напоминает весенний, но с непривычно буйной зеленью. Зато цветам и травам раздолье, они на удивление пышно растут и цветут под тёплыми летними ливнями. Не мешают дожди и птицам», — рассказывает Елена Ступина. В комментариях к записи частые гости музея отмечают, что постоянные дожди, пожалуй, птицам только «на лапу», потому что спровоцировали ещё и «буйство комаров», какого здесь давно не было.

Фото Елены Ступиной и Алексея Михайлова (Пушкинский заповедник)

В «Михайловском» напомнили, что музей-заповедник не случайно имеет статус не только историко-литературного, но ещё и природно-ландшафтного: здешние флора и фауна чрезвычайно разнообразны. Так, например, только птиц на территории музея — как минимум 131 вид. Такие данные приводит в своей книге «Животный мир Пушкинского заповедника» («Михайловская пушкиниана», вып. 55, Псков, 2012) псковский биолог, исследователь и педагог Всеволод Курбатов, ссылаясь на исследования, проведённые в период с 2007 по 2010 год специалистами Псковского Государственного педагогического университета имени С.М. Кирова (сейчас — Псковский государственный университет). И не случайно музейщики «Михайловского» считают здешний растительный и животный мир одной из самых ценных заповедных «коллекций», хотя в фондовых документах его представители, конечно, не значатся. «Таких же птиц, такие же цветы и деревья видел здесь и Пушкин», — всегда напоминают своим слушателям экскурсоводы, сопровождая гостей в прогулках по старинным усадебным паркам или просто акцентируя их внимание на том или ином виде, открывающемся из окна. Хотя, признают в музее, сам Александр Сергеевич, как и современные горожане, едва ли различал мухоловку и зеленушку, а кулика упоминал только как «героя» пословицы: «Конечно он поэт, но всё не Вольтер, не Гёте... далеко кулику до орла» (Пушкин — о французском поэте Казимире Делавине из двухсотлетней давности, июньского 1825 года, письма Вяземскому, отправленного из Михайловского).