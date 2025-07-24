Общество

В МВД поделились, как определить звонок от мошенника

Правоохранители не привлекают граждан к содействию через телефонные переговоры, а также не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Правоохранительные органы никогда: не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров, не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В МВД предупредили, что любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений, пишет РИА Новости.