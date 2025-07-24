Баня «Гельдт» вновь открывается с 1 августа в Пскове

С 1 августа возобновляет работу легендарная Баня «Гельдт», расположенные в историческом здании торговых бань 1873 года, основанных псковским купцом Карлом Ивановичем Гельдтом. Банный комплекс сочетает в себе традиции и современный комфорт.
Гостей ждут:
Особый шарм баням придает выход к реке, сохраняющий дух старых псковских традиций.
Ждем вас с 1 августа в Банях Гельдт – месте, где история встречается с комфортом!
Адрес: Милицейская, 16. Мужские и женские дни – согласно традиционному расписанию.
Всю подробную информацию можно найти на сайте.
Реклама. ООО "ПОКРОВСКИЙ" ИНН 6027197108 Erid: 2SDnjeZuMJW