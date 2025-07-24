Общество

Баня «Гельдт» вновь открывается с 1 августа в Пскове

С 1 августа возобновляет работу легендарная Баня «Гельдт», расположенные в историческом здании торговых бань 1873 года, основанных псковским купцом Карлом Ивановичем Гельдтом. Банный комплекс сочетает в себе традиции и современный комфорт.

Гостей ждут:

Просторная русская парная с печью и услугами пар-мастеров;

Светлая мыльная зона с душевыми, каменными скамьями и бассейном;

Уютная сидальня с баром для отдыха между заходами в пар;

Две уютные гостевые комнаты на втором этаже для уединенного отдыха.

Особый шарм баням придает выход к реке, сохраняющий дух старых псковских традиций.

Ждем вас с 1 августа в Банях Гельдт – месте, где история встречается с комфортом!

Адрес: Милицейская, 16. Мужские и женские дни – согласно традиционному расписанию.

Всю подробную информацию можно найти на сайте.

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