Грозы ожидаются в Псковской области в обеденное время

Грозы ожидаются в Псковской области 28 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.
«Сегодня с периода 13:00 до 16:00 местами по Псковской области, начиная с южных районов, ожидаются грозы», - говорится в сообщении.
МЧС России по Псковской области рекомендует:
- не стоит находиться поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не стоит укрываться под деревьями;
- необходимо соблюдать внимательность и осторожность при движении на автотранспорте;
- парковать машину лучше подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередачи.