Общество

Грозы ожидаются в Псковской области в обеденное время

Грозы ожидаются в Псковской области 28 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Сегодня с периода 13:00 до 16:00 местами по Псковской области, начиная с южных районов, ожидаются грозы», - говорится в сообщении.

МЧС России по Псковской области рекомендует: