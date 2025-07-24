Общество

5,6 миллиарда рублей потратили псковичи на коммунальные услуги за полгода

Лидирующие позиции в объеме платных услуг населению Псковской области занимают коммунальные, транспортные и бытовые услуги за январь-май 2025 года. Об этом Псковстат сообщил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Объем платных услуг населению составил по региону 18,9 миллиарда рублей. Коммунальных услуг было оказано на сумму 5,6 миллиарда рублей, транспортных — на 2,5 миллиарда рублей, бытовых — на 2,3 миллиарда рублей. Суммарно в структуре объема платных услуг населению доля этих услуг занимает 54,6%.

К тройке лидеров приближаются и телекоммуникационные услуги. Объем этих услуг составил 2,2 миллиарда рублей. В общем объеме платных услуг их удельный вес составил 11,5%.