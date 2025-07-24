Ветеран СВО Иван Портнов представляет Псковскую область на первом национальном чемпионате «Абилимпикс»

Член ассоциации ветеранов СВО Псковской области Иван Портнов представляет Псковскую область на первом национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс». Он выступает в компетенции «Столярное дело». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
Торжественная церемония открытия чемпионата «Абилимпикс» состоялась в Казани. Соревнования будут проходить на Казанском вертолетном заводе по 15 компетенциям. Чемпионат объединил более 400 человек — это участники, эксперты и сопровождающие.
Приветствие участникам направил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что система поддержки участников и ветеранов боевых действий с ограничением по здоровью развивается, наполняется содержательными и востребованными планами и инициативами, учитывает конкретные жизненные ситуации.
«И на этом направлении такой масштабный, перспективный проект, призванный помочь нашим героям реализовать свои таланты и способности, содействовать профессиональному росту, получить новые знания и компетенции, занимает достойное место. Убежден, что в ходе соревновательной и деловой программы конкурсанты проявят себя в реальных делах и начинаниях, своими успехами и достижениями вдохновят фронтовых товарищей», — заявил глава государства.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил участников чемпионата за целеустремленность и силу духа.
«Вы — наши герои, мы гордимся вашими подвигами и вашим гражданским мужеством. Вы прошли через серьезные испытания, защищая нашу Родину, наших граждан, детей и их родителей. Это достойно глубокого уважения. Вы доказали, что ваш потенциал безграничен, а вклад в развитие России — это не только военная служба, но и созидательный труд, инновации, мастерство. Уверен, чемпионат позволит вам продемонстрировать свои профессиональные навыки и станет важным шагом к освоению новых профессиональных горизонтов. Желаю вам профессиональных успехов, достижений и побед!» — обратился Сергей Кравцов к участникам чемпионата.
По итогам соревнований будут отобраны 75 финалистов, которые продемонстрируют свои навыки в финале национального чемпионата «Абилимпикс» в октябре этого года в Москве, отметили в пресс-службе правительства области.