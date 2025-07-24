Общество

Исправительные учреждения в Великих Луках посетила выездная коллегия УФСИН России по Псковской области

На базе учреждений в городе Великие Луки прошла выездная коллегия УФСИН России по Псковской области по итогам работы территориального органа в первом полугодии 2025 года. Повестка дня включала обходы следственного изолятора № 2, исправительного центра № 1 и итоговое заседание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Перед началом основного мероприятия сотрудники руководящего состава областной уголовно-исполнительной системы, участники коллегии во главе с начальником УФСИН Виктором Леоновым, совершили обход учреждений в сопровождении начальников Александра Степанеева (СИЗО-2) и Евгения Свиридова (ИЦ-1). Они посетили основные объекты жизнеобеспечения, оценили условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в том числе к принудительным работам.

При подведении итогов были озвучены результаты оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности УИС региона, заслушаны руководители учреждений и подразделений, имеющие низкие показатели.

В течение шести месяцев 2025 года ведомство работало над укреплением правопорядка и законности в учреждениях УИС, созданием предусмотренных законодательством условий содержания для осужденных и лиц, находящихся под стражей, соблюдением их прав, свобод и законных интересов. На объектах УИС пожаров не зарегистрировано. Не допущено побегов из-под охраны и при конвоировании и особо учитываемых преступлений.

Актуальным остается деятельность в рамках одного из приоритетных направлений УИС - реализация норм ФЗ «О пробации в Российской Федерации» в части исполнительной, пенитенциарной и постпенитенциарной пробации. За первое полугодие текущего года с просьбой об оказании содействия в рамках закона обратилось более 90 осужденных, около 70 из них была оказана помощь в соответствии с индивидуальной программой.

Особое внимание уделено вопросам постоянного поддержания на должном уровне усиления антитеррористической защищенности и информационной безопасности. Также на заседании речь шла об организации работы с осуждёнными, подлежащими привлечению к труду, развитии производства, создании новых рабочих мест для отбывающих наказание и повышении их рабочей квалификации, улучшении материально-бытового и медицинского обеспечения.

Подводя итоги коллегии, начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов отметил достигнутые положительные результаты, имеющиеся недостатки и проблемные стороны по каждому из направлений деятельности. Он поблагодарил личный состав за службу и обозначил первоочередные задачи, которые необходимо решать в предстоящем периоде.