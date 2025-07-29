Общество

Ярмарка меда пройдет в Детском парке в Пскове с 9 по 11 августа

Традиционная ярмарка пчелопродукции от пасечников Псковской области пройдет в Детском парке в Пскове с 9 по 11 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина».

Пасечники представят свежий мед нового урожая и другую продукцию. Главными задачами ярмарки выступают поддержка отечественных пчеловодов, содействие им в реализации и рекламе медовой продукции, а жителям Пскова и гостям города – обеспечение высококачественными продуктами питания.

«Производители меда лучше, чем кто-либо, знают о целебных свойствах различных его сортов. Поэтому Ярмарка меда в Детском парке – это еще и замечательный шанс проконсультироваться со знатоками и отыскать самое полезное и душистое медовое лекарство! Сторонникам здорового образа жизни и просто сладкоежкам стоит уже планировать посещение ярмарки. Ведь это уникальная возможность выбрать продукт из большого количества сортов меда и других ценных продуктов, которые будут представлены на ярмарке», – рассказали организаторы.

Помимо продуктов пчеловодства, на ярмарке будут представлены товары и изделия, производимые псковскими ремесленниками, – куклы и игрушки ручной работы, украшения и аксессуары из бисера и натуральных камней.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 19.00.