Общество

Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой прошли для сотрудников УМВД России по Псковской области

В рамках Спартакиады УМВД России по Псковской области прошли соревнования по преодолению полосы препятствий среди сотрудников органов внутренних дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Всего в состязании приняли участие 18 команд из подразделений и территориальных органов УМВД России по Псковской области. Состязания проводились в двух возрастных категориях: до 35 лет и свыше. Участники должны были преодолеть целый ряд специально предусмотренных элементов: «стена», «лабиринт», «разрушенный мост» и другие препятствия, а также поразить мишени из пистолета Макарова с дистанции 20 метров.

«Подобные испытания требуют от участника выносливости и хорошей физической подготовки: спортсмен должен преодолеть препятствия с ускорением, а также точно поразить 5 мишеней», - отметили в пресс-службе ведомства.

В командном зачете победу одержала команда ОМВД России по городу Великие Луки, второе место у команды ЦПП-УРЛС УМВД России по Псковской области, а почетное третье место завоевали сотрудники МО МВД России «Невельский». В личном первенстве в возрастной категории до 35 лет лидером стал – Иван Старский, «серебро» завоевал Сергей Судаков, «бронза» у Сергея Гущина. В возрастной категории свыше 35 лет победу одержал Константин Лобанов, второе место занял – Евгений Гаврилов, завершил тройку лидеров – Владислав Ольховский.