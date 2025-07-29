Общество

Артур Гайдук: Будут нормальные зарплаты у медиков — они перестанут уходить в частные клиники

Высокие заработные платы помогут государственным лечебным учреждениям остановить отток медицинского персонала в частные клиники. Такое мнение озвучил бывший врач скорой медицинской помощи, депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук в эфире программы «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Сам процесс ухода старых кадров в силу возраста вполне естественный. А вот то, что оттуда убирают опытных специалистов по другим причинам, это, конечно, абсолютно неверно. Из того, что я знаю, уволена заведующая отделением кардиологии Кудрявцева, насколько я знаю, потому что она помимо этого подрабатывала где-то в частной клинике. Она моя однокурсница, мы вместе учились в Калининском мединституте, она очень хороший специалист. Я считаю, что это была огромная ошибка», - сказал Артур Гайдук.

Он подчеркнул, что это плохая тенденция и данную проблему можно решить достойной оплатой труда.

«В принципе, это очень плохая тенденция. И учитывая, что у нас и так с врачебными кадрами очень плохо в Псковской области, это утяжеляет ситуацию, учитывая то, что областная больница это центр, высшее медучреждение области. Будут нормальные зарплаты в больницах - не будет у людей тенденции идти подрабатывать в платных клиниках. Сейчас позиция администрации больницы такова, что они не хотят, чтобы врач подрабатывал. Я не знаю, с чем это связано, потому что больница лишится ценных квалифицированных кадров, и я считаю, что это абсолютно неправильно», - добавил депутат.