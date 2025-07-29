Общество

Более 115 млн рублей привлекла Псковская область на реализацию социальных проектов за полгода

Псковская область на реализацию социальных проектов за полгода привлекла более 115 млн рублей федеральных грантовых средств, что существенно выше аналогичного периода прошлого года. Об этом стало известно на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и врио министра молодежной политики региона Дмитрия Яковлева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников выразил признательность команде Министерства, общественникам и волонтерам региона за активное участие в различных федеральных проектах и программах.

«Это, действительно, хороший результат. Средства идут на реализацию важнейших проектов, которые разрабатывают наши активные жители, в первую очередь молодежь», — отметил глава региона и подчеркнул разнообразие направлений: от патриотических до инфраструктурных.

Дмитрий Яковлев поблагодарил Михаила Ведерникова за высокую оценку работы Министерства и проинформировал, что за июль общая сумма грантов выросла еще на 7 млн рублей.

Министерство молодежной политики Псковской области проводит грантовые конкурсы по линии Фонда президентских грантов по направлениям поддержки национальной политики и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), конкурсные отборы молодежных инициатив и социальных проектов молодых семей. В этом году, добавил врио Министра, впервые добавился и конкурс для СОНКО, победителям которого будет оказана и информационная поддержка.

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В рамках встречи губернатор и врио руководителя регионального Министерства молодежной политики обсудили работу по созданию Дома молодежи в Великих Луках — Псковская область стала победителем федерального конкурса Росмолодежи «Регион для молодых» 2025 года. На грантовые федеральные средства в следующем году планируется не только открыть и оснастить помещения, но и провести обучающие семинары для сотрудников и мероприятия для молодежи, сообщил Дмитрий Яковлев.

Псковская область в системе ключевых показателей реализации молодежной политики Росмолодежи, по словам врио министра, поднялась с 24 на 13 место в стране. Но команда Министерства работает над дальнейшим развитием важной для региона сферы по разным направлениям. В числе приоритетных задач — выделение профильных органов молодежной политики в Пскове и Великих Луках.

«Города большие, вопросов и задач много. Достаточно большие федеральные средства можно привлекать. Отдельные структуры — как раз один из критериев», — отметил Михаил Ведерников.

В продолжение встречи Дмитрий Яковлев доложил о развитии важных блоков молодежной политики. Он отдельно отметил развитие волонтерского движения в регионе. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» каждые два голоса из трех были собраны при помощи волонтеров. На эту работу было привлечено более 700 человек. В Международный волонтерский корпус 80-летия Победы вошли более 670 жителей региона. Все они прошли обучение и приняли участие в мероприятиях, которых уже состоялось более 250.

Особое значение в рамках празднования годовщины 80-летия Победы вносят поисковые экспедиции, самых крупных из которых на территории Псковской области уже прошло 13. Благодаря работе поисковых отрядов удалось поднять останки 254 бойцов. Впереди — Международная молодежная Вахта памяти в Невельском округе и окружная студенческая Вахта памяти в Дно.

Успешно продолжает свою работу Международный клуб дружбы. По итогам Всемирного фестиваля молодежи 2024 года странами-партнерами Псковской области стали Маврикий, Габон и Латвия. Всего в рамках международной деятельности Дом молодежи Пскова посетили представители 38 стран.

Михаил Ведерников спросил о планах Министерства. Дмитрий Яковлев сказал, что в дальнейшем акцент в работе будет на развитии молодежной политики в муниципалитетах. Этому же будет посвящена следующая заявка на федеральный конкурс «Регион для молодых». Сейчас ведутся переговоры с главами округов. Планируется подать в рамках одной заявки несколько населенных пунктов.

«Смотрите, в каких муниципалитетах наиболее активная работа с молодежью идет, есть интересные проекты с патриотическими организациями» — поддержал идею губернатор.

Глава региона предложил в дальнейшем продумать организацию Домов молодежи в округах с более широким и гибким функционалом.