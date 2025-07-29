Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Альберт Жалилов в отеле «Покровский»
город благодарен ТОСам
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Псков Летние террасы
Господин Рейтингомер
Плюсы РКО в банке ПСБ
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Бизнес В Великих Луках
Баня «Гельдт» Открывается 1 августа
Легким десертам — легкая сметана
Вкусно и полезно Гастрогид по Псковской области
Вакансии в «Россетях»
Мошенники под видом операторов
Три кита Успеха
Комфортные и безопасные
 
 
 
ещё Общество 29.07.2025 09:300 Незаменимая и незабываемая: ученики и коллеги вспоминают Ингу Лабутину 29.07.2025 17:510 Артур Гайдук: Будут нормальные зарплаты у медиков — они перестанут уходить в частные клиники 29.07.2025 17:390 Более 115 млн рублей привлекла Псковская область на реализацию социальных проектов за полгода 29.07.2025 17:280 Как узнать номер лицевого счета, напомнили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» 29.07.2025 17:180 В России зафиксирован высокий показатель распространенности мигрени 29.07.2025 17:100 Вопросы благоустройства Новоржева обсудили на сессии Собрания депутатов муниципального округа
 
 
 
Самое популярное 24.07.2025 10:042 Соцфонд с 1 августа увеличит страховые пенсии россиян 22.07.2025 12:480 Ушел из жизни пропавший преподаватель ВЛГАФК 23.07.2025 10:031 Поползновения в трусы 27.07.2025 08:204 Шесть БПЛА сбили в Псковской области 24.07.2025 17:070 Девушка утонула на псковском пляже
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 115 млн рублей привлекла Псковская область на реализацию социальных проектов за полгода

29.07.2025 17:39|ПсковКомментариев: 0

Псковская область на реализацию социальных проектов за полгода привлекла более 115 млн рублей федеральных грантовых средств, что существенно выше аналогичного периода прошлого года. Об этом стало известно на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и врио министра молодежной политики региона Дмитрия Яковлева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников выразил признательность команде Министерства, общественникам и волонтерам региона за активное участие в различных федеральных проектах и программах.

«Это, действительно, хороший результат. Средства идут на реализацию важнейших проектов, которые разрабатывают наши активные жители, в первую очередь молодежь», — отметил глава региона и подчеркнул разнообразие направлений: от патриотических до инфраструктурных.

Дмитрий Яковлев поблагодарил Михаила Ведерникова за высокую оценку работы Министерства и проинформировал, что за июль общая сумма грантов выросла еще на 7 млн рублей.

Министерство молодежной политики Псковской области проводит грантовые конкурсы по линии Фонда президентских грантов по направлениям поддержки национальной политики и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), конкурсные отборы молодежных инициатив и социальных проектов молодых семей. В этом году, добавил врио Министра, впервые добавился и конкурс для СОНКО, победителям которого будет оказана и информационная поддержка.

В рамках встречи губернатор и врио руководителя регионального Министерства молодежной политики обсудили работу по созданию Дома молодежи в Великих Луках — Псковская область стала победителем федерального конкурса Росмолодежи «Регион для молодых» 2025 года. На грантовые федеральные средства в следующем году планируется не только открыть и оснастить помещения, но и провести обучающие семинары для сотрудников и мероприятия для молодежи, сообщил Дмитрий Яковлев.

Псковская область в системе ключевых показателей реализации молодежной политики Росмолодежи, по словам врио министра, поднялась с 24 на 13 место в стране. Но команда Министерства работает над дальнейшим развитием важной для региона сферы по разным направлениям. В числе приоритетных задач — выделение профильных органов молодежной политики в Пскове и Великих Луках.

«Города большие, вопросов и задач много. Достаточно большие федеральные средства можно привлекать. Отдельные структуры — как раз один из критериев», — отметил Михаил Ведерников.

В продолжение встречи Дмитрий Яковлев доложил о развитии важных блоков молодежной политики. Он отдельно отметил развитие волонтерского движения в регионе. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» каждые два голоса из трех были собраны при помощи волонтеров. На эту работу было привлечено более 700 человек. В Международный волонтерский корпус 80-летия Победы вошли более 670 жителей региона. Все они прошли обучение и приняли участие в мероприятиях, которых уже состоялось более 250.

Особое значение в рамках празднования годовщины 80-летия Победы вносят поисковые экспедиции, самых крупных из которых на территории Псковской области уже прошло 13. Благодаря работе поисковых отрядов удалось поднять останки 254 бойцов. Впереди — Международная молодежная Вахта памяти в Невельском округе и окружная студенческая Вахта памяти в Дно.

Успешно продолжает свою работу Международный клуб дружбы. По итогам Всемирного фестиваля молодежи 2024 года странами-партнерами Псковской области стали Маврикий, Габон и Латвия. Всего в рамках международной деятельности Дом молодежи Пскова посетили представители 38 стран.

Михаил Ведерников спросил о планах Министерства. Дмитрий Яковлев сказал, что в дальнейшем акцент в работе будет на развитии молодежной политики в муниципалитетах. Этому же будет посвящена следующая заявка на федеральный конкурс «Регион для молодых». Сейчас ведутся переговоры с главами округов. Планируется подать в рамках одной заявки несколько населенных пунктов.

«Смотрите, в каких муниципалитетах наиболее активная работа с молодежью идет, есть интересные проекты с патриотическими организациями» — поддержал идею губернатор.

Глава региона предложил в дальнейшем продумать организацию Домов молодежи в округах с более широким и гибким функционалом.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?
В опросе приняло участие 59 человек
29.07.2025, 18:220 Стали известны подробности инцидента со сгоревшим грузовиком на трассе Р-23 «Псков» 29.07.2025, 18:200 «Гонки по вертикали»: рукопожатие Слуцкого, магия чисел и ноунеймы на выборах. ВИДЕО 29.07.2025, 18:000 Принудительное лечение назначил суд великолучанину за общественно-опасные деяния 29.07.2025, 17:550 Суд удовлетворил требование банка о взыскании кредитной задолженности с великолукского наследника
29.07.2025, 17:510 Артур Гайдук: Будут нормальные зарплаты у медиков — они перестанут уходить в частные клиники 29.07.2025, 17:420 Реплика Константина Калиниченко: Почему Пскову нужен стриптиз-клуб 29.07.2025, 17:390 Более 115 млн рублей привлекла Псковская область на реализацию социальных проектов за полгода 29.07.2025, 17:280 Как узнать номер лицевого счета, напомнили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков»
29.07.2025, 17:180 В России зафиксирован высокий показатель распространенности мигрени 29.07.2025, 17:120 «Гонки по вертикали»: рукопожатие Слуцкого, магия чисел и ноунеймы на выборах 29.07.2025, 17:100 Вопросы благоустройства Новоржева обсудили на сессии Собрания депутатов муниципального округа 29.07.2025, 16:560 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 30 июля
29.07.2025, 16:470 В Городском культурном центре начался капитальный ремонт концертного зала 29.07.2025, 16:420 «Кузница»: Псковская областная клиническая больница. Кадры решают все? ВИДЕО 29.07.2025, 16:380 Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой прошли для сотрудников УМВД России по Псковской области 29.07.2025, 16:350 Виктор Антонов: Чтобы обеспечить высокий уровень медицинской помощи, нужно работать с молодыми кадрами
29.07.2025, 16:240 «Гайд-парк»: Наталья Юрченко о благоустройстве скверов, эффективности ТОС и парковке в зеленой зоне. ВИДЕО 29.07.2025, 16:170 Что появится в сквере у Рижской гостиницы в Пскове, рассказала Наталья Юрченко 29.07.2025, 16:100 Дорожное покрытие обновляют во дворе дома на Октябрьском проспекте в Великих Луках 29.07.2025, 16:020 В России общая численность инвалидов снизилась почти на 6% с 2018 года
29.07.2025, 15:520 Время работы «Горячей линии» Псковской таможни увеличено 29.07.2025, 15:480 Главврач ПОКБ рассказал на что расходуются средства от платных услуг 29.07.2025, 15:360 Псковский центр загородного отдыха «Лукоморье» отпразднует свой 20-летний юбилей 29.07.2025, 15:250 Эвелина Блёданс побывала в пушкинском Михайловском. ВИДЕО
29.07.2025, 15:150 Обречённые на скитания 29.07.2025, 15:140 В Великих Луках с 31 июля временно отключат водоснабжение в связи с временными работами на водопроводе 29.07.2025, 15:000 Фестиваль красок ждет псковичей на первых выходных августа 29.07.2025, 14:550 Стекольщик, разоряющийся на покупку алмазов, и его окружение: вышла в свет новая «Михайловская пушкиниана»
29.07.2025, 14:430 Устроивший опасный дрифт в Петербурге пскович предстанет перед судом 29.07.2025, 14:300 Правительство поддержало новые основания для увольнения иностранцев 29.07.2025, 14:260 На органный концерт «Краски туманного Альбиона» приглашают псковичей 3 августа 29.07.2025, 14:160 Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках упала ниже 17 процентов
29.07.2025, 14:090 Пскович насмерть забил собутыльника и выбросил его из окна 29.07.2025, 14:050 Средняя зарплата врачей в областной больнице составляет 125 тысяч рублей 29.07.2025, 14:000 78 тысяч зараженных луковиц немецких тюльпанов сожгут в Псковской области 29.07.2025, 13:510 Лестницу и парапет отремонтируют между домами №29 и №31 на Рижском проспекте в Пскове
29.07.2025, 13:440 Хакеры сменили тактику DDoS-атак 29.07.2025, 13:350 В ГД предложили ввести бесплатный доступ к приложениям банков 29.07.2025, 13:240 Водитель Lada Granta устроил ДТП на «кольце» улицы Кузбасской дивизии. ВИДЕО 29.07.2025, 13:150 13 новых программ бакалавриата запускает ИТ-холдинг Т1 в партнерстве с ведущими вузами страны
29.07.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Псковская областная клиническая больница. Кадры решают все? 29.07.2025, 12:560 Судимые мужчины похитили у прохожего спиртное и телефон на площади Победы в Пскове 29.07.2025, 12:510 Назначен прокурор Плюсского района 29.07.2025, 12:460 Порховский терапевт скончался во время приема
29.07.2025, 12:370 Около 2 тысяч пассажиров перевезли по маршрутам между Псковской областью и белорусской Алёщей с начала года 29.07.2025, 12:360 Ярмарка меда пройдет в Детском парке в Пскове с 9 по 11 августа 29.07.2025, 12:280 Росгвардия проводит в Пскове отбор мужчин на службу в новых субъектах России 29.07.2025, 12:200 Конкурс «Лучший по профессии» стартовал в Кадровом центре «Работа России» в Пскове
29.07.2025, 12:140 Латыш пытался вывезти из Псковской области более 3 миллионов рублей контрабандой 29.07.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Наталья Юрченко о благоустройстве скверов, эффективности ТОС и парковке в зеленой зоне 29.07.2025, 11:570 Плоская башня и Поганкины палаты закрыты на санитарный день 29.07.2025, 11:490 Псковским налоговым агентам напомнили о сроках сдачи уведомлений по НДФЛ
29.07.2025, 11:370 В Великих Луках запустили благотворительную акцию помощи зооприютам 29.07.2025, 11:270 «Кузница»: Псковская областная клиническая больница. Кадры решают все?     29.07.2025, 11:150 Прощание с Ингой Лабутиной проходит в Пскове 29.07.2025, 11:090 Фура сгорела на трассе Р-23 «Псков». ВИДЕО
29.07.2025, 11:050 Около 80% водителей ведут мысленные диалоги с другими участниками движения 29.07.2025, 10:550 Более 400 случаев ОРВИ зарегистрировали в Пскове за прошлую неделю 29.07.2025, 10:460 Минометную мину идентифицировали вблизи невельской деревни Ласино 29.07.2025, 10:400 «Гайд-парк»: Наталья Юрченко о благоустройстве скверов, эффективности ТОС и парковке в зеленой зоне
29.07.2025, 10:300 Запустить фонарики желаний смогут псковичи на фестивале в Дендропарке 29.07.2025, 10:210 Юных псковичей приглашают на летние мастер-классы 29.07.2025, 10:100 Мошенники провели массовый обзвон от имени псковского врача-онколога 29.07.2025, 10:000 35% респондентов ПЛН серьезно обеспокоены транспортными коллапсами
29.07.2025, 09:440 Псковичи рассказали, из-за чего испытывают стресс на работе – опрос 29.07.2025, 09:300 Незаменимая и незабываемая: ученики и коллеги вспоминают Ингу Лабутину 29.07.2025, 09:150 В Госдуме попросили проверить практику указания цены за 100 грамм 29.07.2025, 09:010 Благодаря расследованию псковского УФСБ вынесен приговор жителю Крыма за призывы к экстремизму в интернете
29.07.2025, 08:400 Россияне жалуются на многомесячные блокировки средств на картах 29.07.2025, 08:200 Минимальный набор подготовки к школе в этом году составит 16,2 тысяч рублей 29.07.2025, 08:000 Пенсии работающим пенсионерам повысят с 1 августа 29.07.2025, 07:400 Круговой перекрёсток улиц Инженерной и Индустриальной планируют открыть 3 августа
29.07.2025, 07:200 Нижний слой асфальта укладывают на улице Максима Горького в Пскове 29.07.2025, 07:000 Гонки с препятствиями собрали более 40 экстремалов в День города Пскова 28.07.2025, 23:050 Мотоциклист опрокинулся на дороге в Печорском районе 28.07.2025, 22:002 Как расслабиться и получать удовольствие от отпуска, рассказал психолог
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru