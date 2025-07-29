Общество

Время работы «Горячей линии» Псковской таможни увеличено

Псковская таможня приняла решение о расширении временного охвата функционирования своей «Горячей линии», сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Псковские таможенники оперативно отвечают на вопросы, поступающие на «Горячую линию», с 9-00 до 21-00 по московскому времени.

«Горячая линия» создана в таможне для оперативного решения проблемных вопросов, возникающих у физических и юридических лиц при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Обратиться с вопросом можно по номерам телефонов: (8112) 692 222 и (8112) 692 330.