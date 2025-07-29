Общество

Жители Пскова подружились с ИИ-компаньонами — аналитики

Интерес к ИИ-компаньонам в России стремительно растет. В 2025 году число пользователей таких сервисов удвоилось, а средний объём трафика вырос в четыре раза. Особенно активно жители страны общаются с виртуальными ботами, которые помогают справиться со стрессом и тревожностью. Их аудитория выросла почти в пять раз, сообщили Псковской Ленте Новостей аналитики Yota.

Инфографика: МегаФон

В Пскове наблюдается особенно заметный рост использования ИИ-ассистентов: жители региона стали обращаться к ним в 2 раза чаще, а объём интернет-трафика также увеличился почти в 2,5 раза.

ИИ-компаньоны или чат-боты на основе искусственного интеллекта — это новое поколение цифровых собеседников. Они не просто отвечают на вопросы по заготовленному разработчиками скрипту, а поддерживают диалог, запоминают контекст прошлых разговоров и адаптируются под стиль общения. Более того, пользователь может создать их с учетом своих предпочтений: характер, поведение, стиль общения, а иногда даже внешний вид или голос. Чем больше взаимодействия, тем точнее компаньон подстраивается под настроение и стиль общения.

Фото: МегаФон

Некоторые чат-боты с искусственным интеллектом изначально профилируются на психологической поддержке. Например, Wysa, Woebot и Earkick — это цифровые собеседники, которые обучены на проверенных методиках вроде когнитивно-поведенческой терапии. Россияне общаются с ними в среднем 19 минут в месяц. За полгода число их пользователей выросло почти в пять раз, а трафик увеличился в 3,6 раза.

В то же время самыми популярными ботами для повседневного общения стали Character.ai, Talkie и Replika. В среднем абоненты проводят в этих сервисах около 36 минут в месяц. За полгода их аудитория выросла в два раза, а трафик — в пять.

Лидерами по применению таких цифровых сервисов стали жители Пскова в возрасте 36–45 лет — они составили 38% от общего числа пользователей. При этом женская аудитория лишь незначительно преобладает над мужской — всего на 3%.

Yota также выяснила, в каких городах чаще всего общаются с ИИ-компаньонами. На первом месте — Красноярск (34 минуты в месяц), за ним Хабаровск, Махачкала, Барнаул и Новокузнецк. В этих городах среднее время общения с чат-ботами — 33 минуты.

В МегаФоне также отмечают увеличившийся интерес жители Пскова к чат-ботам на основе искусственного интеллекта. Согласно обезличенным данным оператора, трафик у абонентов в Пскове вырос в 11 раз по сравнению с прошлым годом. При этом самым популярным устройством, с помощью которого местные жители используют ИИ-компаньонов, остается смартфон – на него приходится более 90% трафика.

Пик интереса у жителей Пскова приходится на рабочие будни, особенно на вторник и четверг. А в выходные интерес к услугам искусственного интеллекта ослабевает и наблюдается падение трафика почти в 2,5 раза.

В рейтинге самых увлекающихся чат-ботами регионов Северо-Запада сразу за Санкт-Петербургом следует Вологда, замкнул тройку лидеров Калининград, у Арханегльска и Петрозаводска почетные четвертое и пятое места.