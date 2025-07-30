Общество

«Онлайн-брифинг»: Точки развития Островского района. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию онлайн-брифинга, который прошел на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 31 июля. На этот раз темой стало развитие Островского района.

Каковы итоги социально-экономического развития Островского района за последние годы? Какие дальнейшие точки роста? Как местные ТОСы реализуют свои проекты? Ждет ли благоустройство территорию Острова-3? На эти и другие вопросы ответила команда Островского района во главе с Дмитрием Быстровым.

Ведущая - Любовь Кузнецова.

Участники брифинга:

Быстров Дмитрий Михайлович, глава Островского района.

Обризан Александр Михайлович, кандидат в депутаты Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва по единому списку от партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Островского района.

Бугорский Сергей Игоревич, кандидат в депутаты Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №1 от партии «Единая Россия», ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ ЖКС № 3 по (ВКС), начальник гаража.

Егоров Александр Борисович, кандидат в депутаты Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №2 от партии «Единая Россия», директор ООО «Дом Сервис».

Григорьев Николай Александрович, кандидат в депутаты Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №3 от партии «Единая Россия», индивидуальный предприниматель.

Никифоров Владимир Анатольевич, кандидат в депутаты Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №4 от партии «Единая Россия», директор МУП «ЖКХ» Островского района.

Тирановская Виктория Юрьевна, кандидат в депутаты Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №5 от партии «Единая Россия», главный инженер ООО «ДСПМК».

Брифинг проводился совместно Псковской Лентой Новостей, «Московским комсомольцем в Пскове» и радио «ПЛН FM».