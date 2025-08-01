Общество

Овощеводы и операторы машинного доения всегда требуются – гендиректор агрофирмы «Победа»

Кадровые проблемы в сферах молочного животноводства и растениеводства существуют в ЗАО «Агрофирма «Победа», несмотря на создаваемые работодателем условия. Об этом генеральный директор предприятия Виктор Гречин сообщил в программе «Люди труда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

ЗАО «Агрофирма «Победа» ищет специалистов через кадровые центры, при помощи колледжей и университетов, а также самостоятельно в Псковской области и в других регионах. Виктор Гречин отметил, что целевое направление работает эффективно: трое молодых сотрудников по окончании практики и учебы уже трудоустроились. Образовательные учреждения области закрывают потребность в ветеринарах, но зоотехников не хватает.

«Получается, студенты окончили Петербургскую аграрную академию и остались там. Быстро переманивают, потому что зоотехников не хватает везде, тем более Ленобласть – это большой аграрный регион. <...> Но, кстати, сегодня Агротехнический колледж грамотно готовит специалистов: ребята приходят подкованные, иногда даже подсказывают нашим работникам. Молодые люди сейчас умнее. <...> Проще и быстрее взять молодого специалиста», – подчеркнул директор ЗАО «Агрофирма «Победа».

Помимо зоотехников, не хватает овощеводов и операторов машинного доения.

«У овощеводов есть своя специфика – это ручной труд, нужно любить растения: человек посеял – потом увидел результат. Во-первых, это жарко, люди работают под стеклом, не все выдерживают. Но никакого робота не придумаешь, потому что собирать надо руками, прищипку и обслужить тоже руками. Во-вторых, нагрузка, конечно, больше: на гектар – десять человек, то есть один человек должен обрабатывать 10 соток», – рассказал Виктор Гречин.

Работников этих профессий не хватает, несмотря на то, что ЗАО «Агрофирма «Победа» предоставляет как транспорт от дома до работы, так и жилье. Кроме того, для удобства сотрудников работа может быть посменной.

Напомним, в проекте «Люди труда» мы популяризируем рабочие профессии, рассказываем о тех образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование и с гордостью называть себя человеком труда, работая в реальном секторе экономики.