Общество

В Псковском областном суде провели профилактику пожарной безопасности

Профилактическое мероприятие провели в Псковском областном суде сотрудники МЧС сегодня, 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Мероприятие провели с целью повышения осведомленности сотрудников о правилах пожарной безопасности. Также сотрудники отработали необходимые действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Сначала сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели для работников суда тестирование. Оно проверило их знания в области пожарной безопасности. Особое внимание было уделено важности соблюдения элементарных правил, которые могут спасти жизни и имущество.

Также пожарные псковского гарнизона провели для двух команд «Пожарную эстафету». Участники смогли на практике отработать навыки, необходимые при тушении пожара и спасении людей.

По итогам соревнований была определена команда-победитель.