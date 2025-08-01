Общество

Между скоростью прогрессирования COVID-19 и летальным исходом может быть связь - ученые

Масштабное исследование Института клинической медицины (ИКМ) Пироговского Университета, посвященное пациентам с коронавирусной инфекцией и поражением легких свыше 75%, установило возможную связь между скоростью прогрессирования заболевания и летальным исходом.

Исследование проводилось на кафедре госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета с 2021 по 2024 год. Специалисты анализировали пациентов с ковидом и поражением легких свыше 75% (степень КТ-4), которые проходили стационарное лечение в Городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова в 2020-2021 годах. В ходе исследования специалисты отметили важность своевременной госпитализации пациентов старше 60 лет с наличием двух и более сопутствующих заболеваний до проявления признаков дыхательной недостаточности при любом течении коронавируса.

«Одним из факторов, которые влияли на исход заболевания в стационаре, стало более быстрое прогрессирование заболевания до КТ-4, что послужило основой для вывода о необходимости госпитализации пациентов с быстрым прогрессированием новой короновирусной инфекции даже при отсутствии признаков дыхательной недостаточности», - пояснила ассистент кафедры госпитальной терапии Ксения Комиссарова.

Она добавила, что специалисты также сделали вывод о целесообразности установления периода интенсивного наблюдения за всеми пациентами, перенесшими COVID-19 с поражением легочной ткани свыше 75% в течение 45 суток после выписки из стационара из-за сохраняющегося риска неблагоприятного исхода, пишет РИА Новости.

«К факторам, влияющим на летальность в точке 6 месяцев после выписки были отнесены более старший возраст, наличие двух и более хронических сопутствующих заболеваний, а также поступление в стационар с уже развившимся поражением легких степени КТ-4, что подчеркивает значимость своевременно госпитализации пациентов в стационар не только для прогноза в остром периоде, но и в отдаленном», - уточнила Комиссарова.

По ее словам, ученые планируют сравнить данные пациентов с разной тяжестью болезни для того, чтобы понять, как точно определить быстрое прогрессирование COVID-19.