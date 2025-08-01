Общество

Александр Котов поблагодарил железнодорожников за комфорт передвижения миллионов людей

Работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником – Днём железнодорожника – от имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично поздравил председатель Собрания Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Железная дорога является одним из ключевых элементов инфраструктуры, объединившей в единое целое огромную территорию России и обеспечивающей функционирование экономики и социальной сферы, отметил Александр Котов.

«Без железнодорожного транспорта была бы невозможна интеграция регионов и повседневная мобильность людей. Промышленность, туризм, торговля, культура, гуманитарные связи – этот перечень сфер нашей жизни, зависящих от бесперебойности грузовых и пассажирских перевозок, можно продолжать, - заметил спикер Собрания. - Железная дорога – это не только километры стальных магистралей, но и огромная команда специалистов, каждый из которых – профессионал, преданный своему делу. Ваш опыт, мастерство и ответственное отношение к работе обеспечивают стабильность, безопасность и комфорт передвижения миллионов людей».

Особые слова признательности он выразил ветеранам: «Спасибо, что делитесь своими знаниями и помогаете молодёжи освоить профессию. От всей души желаю всем железнодорожникам здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов!»