Общество

День железнодорожника отмечают в первое воскресенье августа

День железнодорожника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран — бывших республиках Советского Союза, ведет свою историю еще из XIX века.

В жизни каждой страны железные дороги всегда играют особую роль. Они были и остаются главной транспортной артерией, связывающей воедино города. Этот профессиональный праздник работников данной отрасли был учрежден в царской России еще в 1896 году и был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог.

В период его правления были построены: первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. День железнодорожника в те годы, вплоть до 1917 года, праздновался 25 июня (по старому стилю).

После Октябрьской революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в СССР лишь в 1936 году. Постановлением правительства от 28 июля 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье августа, пишет Calend.ru.

Традиционно к этому дню приурочено проведение различных торжественных и праздничных мероприятий для всех работников железнодорожного транспорта, когда особенно отмечаются их профессиональные заслуги и достижения отрасли.

Сейчас этот профессиональный праздник по праву можно назвать международным и поздравить всех, кто связан с железнодорожным делом в России, Беларуси, Кыргызстане. В других странах — бывших советских республиках — Дни работников железнодорожного транспорта установлены на другие даты.