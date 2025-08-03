Общество

Профсоюзы присоединились к празднованию 124-летия основания Новосокольников

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов поздравил жителей Новосокольников с Днём города и Днём железнодорожника, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фотографии: Псковский облсовпроф

Делегация от Псковского облсовпрофа в составе председателя Игоря Иванова; заместителя председателя Андрея Стегния; заместителя председателя Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге – руководителя Санкт-Петербург- Витебского регионального отдела Алексея Белова; председателя Псковской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Татьяны Победовой и председателя Псковской областной организация Общероссийского профессионального союза работников культуры Наталии Родионовой приняли участие в торжественном мероприятии празднования 124-летия со Дня основания города Новосокольники и Дня железнодорожника.

Город растёт, железная дорога модернизируется – это результат слаженной работы и крепкого партнёрства, заметили в облсовпрофе.

«Социальный диалог, взаимная поддержка и общие цели – так мы создаём стабильное будущее для работников и всего региона, - подчеркивает Игорь Иванов. - Работаем вместе, развиваемся вместе!»