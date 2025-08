Общество

День одиноких работающих женщин отмечается 4 августа в мире

4 августа отмечается День одиноких работающих женщин (Single Working Women's Day) — день, призванный отметить важную роль, которую одинокие работающие женщины играют в обществе.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Вообще вклад женщин в экономическую и социальную сферы сложно переоценить. А если женщина полностью отдается работе, забывая о личной жизни, то она становится некой «белой вороной» даже в самых прогрессивных странах.

Сегодня мир по-прежнему несвободен от сложившихся веками стереотипов, особенно — в отношении женщин. В некоторых сообществах до сих пор считается, что женщине «место дома», и она должна «трудиться» прежде всего на создание семьи. Поэтому те, кто стремится сломать эти стереотипы, занимается самообразованием, строит карьеру, сталкиваются порой с непониманием и предвзятым отношением на рабочем месте и в обществе.

Но ведь все люди разные, со своими интересами, мечтами и талантами. Сегодня женщинам не обязательно выходить замуж и быть домохозяйкой, чтобы доказать свою ценность и состоятельность. Успешные бизнес-леди, женщины, добившиеся в различных профессиональных сферах успеха, высот и достижений, те из них, кто самостоятельно идет по жизни, строит карьеру, приносит пользу обществу, при этом радуясь каждому дню и неся свою позитивную энергию окружающим, заслуживают не меньшего уважения, чем любящие жены и заботливые матери. Они вносят свой вклад в работу и жизнь общества наравне с мужчинами.

Поэтому и был создан сегодняшний неофициальных праздник, инициатором которого выступила американка Барбара Пейн в 2006 году – основательница партнерской сети таких одиноких работающих женщин. С тех пор он отмечается ежегодно и призван обратить внимание окружающих на право каждой женщины самостоятельно выбирать свой путь в жизни, пишет calend.ru.

Также сегодняшняя дата направлена на искоренение синглизма (англ. singlism — стигматизация одиноких людей). Синглизм включает в себя негативные стереотипы и дискриминацию в отношении одиночек. Этот термин впервые был использован профессором социальной психологии Беллой ДеПауло в 2006 году в книге Singled Out: How Singles Are Stereotyped, Stigmatized, and Ignored, and Still Live Happily Ever After. Белла ДеПауло на протяжении нескольких лет занимается изучением синглизма и борется за то, чтобы термин был внесен в официальные словари.