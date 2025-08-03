Общество

Жителям нескольких районов Псковской области отказали в проведении референдума

Административные исковые заявления представителей инициативных групп из Гдовского, Себежского, Пушкиногорского и Псковского районов о проведении местного референдума оставлены без удовлетворения, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе Псковской области.

Уполномоченные представители инициативных групп по проведению местного референдума, касающегося определения структуры органов местного самоуправления, а также порядка избрания и полномочий главы вновь образованных муниципальных образований (Гдовского, Себежского, Пушкиногорского, Псковского округов, которые преобразовываются с 1 января, - ред.), обратились в Псковский областной суд с административными исковыми заявлениями к Псковскому областному Собранию депутатов и губернатору о признании недействующими с момента принятия положений части 1 статьи 9, частей 2 и 4 статьи 75 Закона Псковской области от 20 декабря 2024 года № 2558-ОЗ «О местном референдуме в Псковской области».

В обоснование заявленных требований указали, что Избирательная комиссия Псковской области отказала в удовлетворении ходатайств о регистрации инициативной группы, поскольку предложенные вопросы и количественный состав инициативных групп не соответствуют требованиям действующего законодательства, регулирующего порядок проведения местного референдума.

Члены группы считают, что оспариваемые положения закона области, которые устанавливают количественный состав инициативной группы в 30 человек и определяют полномочия избирательной комиссии области по проверке соответствия выносимого на местном референдуме вопроса законодательству, противоречат положениям федеральных законов №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Псковский областной суд от 4 августа административные исковые заявления оставил без удовлетворения.